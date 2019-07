Na Ještědu v Liberci je po čtvrt roce vztyčený Rohanský kámen

Liberec - Na vrcholu Ještědu v Liberci je opět vztyčený Rohanský kámen. Nově je pod ním ukrytá modrá schránka se vzkazem pro budoucí generace, obsahuje i artefakty z hotelu a vysílače, mince či hruškovici. Na své místo nedaleko sochy Marťana se třímetrový žulový obelisk vrátil po opravě podloží, jež trvala zhruba čtvrt roku.

"Podloží bylo částečně srovnáno a částečně byla dobetonována základová deska," řekl dnes novinářům Pavel Schneider, předseda Jizersko-ještědského horského spolku (JJHS), který opravu prováděl. Rohanský kámen vážící 2,5 tuny patří mezi oblíbená místa na Ještědu, lidé ho často fotografují. Nachází se na vršku skalnaté části s obrovskými kameny, po kterých rády lezou hlavně děti. Žulový obelisk s letopočtem 1838 ale už byl pro své okolí nebezpečný, v posledních měsících se začal kvůli nestabilnímu podloží naklánět.

Jeho oprava se prováděla poprvé za 181 let od vztyčení kamene, i proto Schneider předpokládá, že do další opravy by podloží mohlo vydržet ještě déle. Kdo ho bude v budoucnu opravovat, nejspíš narazí na modrou kovovou schránku, kterou do něj dnes členové spolku umístili. Věnoval ji Hotel Ještěd. "Původně sloužila jako příruční pokladna," uvedla za hotel Milena Lánská. Uvnitř jsou současné české mince, odznak spolku JJHS, hruškovice nebo vzkaz o provedené opravě. Jsou tam i artefakty odkazující na původní vybavení hotelu a vysílače. "Kousek dlaždičky, ukázka mramoru, který je na podlaze v hale s recepcí, tři malinkaté fotografie z roku 1973, jak vypadaly pokoje," dodala Lánská.

Rohanský kámen (Rohanstein) je z tanvaldského granitu a na vrchol Ještědu musel být dovezen. Tvoří ho vrcholová stéla vysoká asi 1,9 metru a vážící 1,3 tuny a zhruba metr vysoký sokl. Původně šlo o hraniční kámen mezi panstvími rodů Clam-Gallasů a Rohanů. "Podle jedné zkazek Adéla Rohanová vystoupala na Ještěd a za ní vezli kámen. Tedy taková symbolická připomínka této návštěvy a zároveň hraniční kámen," řekl dnes ČTK regionální badatel Marek Řeháček.