Na Ještědu se rozšiřuje pro lyžaře i promenádní Beranova cesta

Liberec - Na Ještědu v Liberci se v rámci modernizace lyžařského areálu rozšiřuje i promenádní Beranova cesta, jež vede od dolní stanice kabinové lanovky ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. Cílem úprav je zvýšení bezpečnosti a komfortu hlavně začínajících lyžařů. Rozšíření by jim mělo ulehčit dojetí z Černého vrchu ke Skalce. ČTK to řekl ředitel ještědského skiaráelu Jakub Hanuš.

Beranova stezka je dlouhá skoro 800 metrů a pro lyžaře úzká. Úpravami se rozšíří na 12 metrů, to je zhruba dvojnásobek současné šíře. "Snažíme se zkrátka profil udělat tak, aby to byla plnohodnotná sjezdovka pro začátečníky," uvedl Hanuš.

Beranovu cestu hojně využívají i pěší turisté, kteří směřují ke kabinové lanovce nebo chtějí kopec zdolat pěšky. Podle Hanuše bude v zimě cesta průchozí i pro ně. "Po pravé straně bude vymezovací koridor pro pěší," řekl ředitel areálu.

Rozšíření Beranovy cesty je součástí rozsáhlejších úprav v areálu za 120 milionů korun. Nejvýraznější změnou bude vytvoření páteřní sjezdovky Nová Skalka, která bude dlouhá přes 1,5 kilometru a široká 45 metrů. Nahradí původní sjezdovku, jež byla široká jen deset metrů. "Byl to velmi nebezpečný úsek. Viděli jsme, že spousta začátečnických lyžařů má problém v odpoledních hodinách vůbec sjet zpátky na parkoviště," uvedl Hanuš.

Práce na modernizaci areálu začaly v polovině října, podle původních plánů se měla Beranova cesta dělat až v příštím roce. Odlesňování Nové Skalky ale bylo rychlejší, než provozovatel skiareálu očekával. "Tak jsme se rozhodli, když tady máme těžební techniku, že odlesníme Beranovu cestu už letos," uvedl Hanuš. Stejně jako u Nové Skalky tak i na Beranově cestě se ale letos dělají jen terénní práce a finální úpravy se provedou až po zimě. Na Beranovu cestu se vrátí osvětlení, lavičky a další mobiliář, na Nové Skalce se bude dělat příští rok zasněžovací systém a umělé osvětlení pro večerní lyžování. Hanuš očekává, že k letošnímu dokončení terénních úprav na Beranově cestě potřebují ještě asi týden. Na Nové Skalce odlesňovací práce skončily před dvěma týdny a do konce tohoto by měly být hotové i terénní úpravy. Dává se tam také provizorní zasněžovací systém. Hanuš předpokládá, že připravené by to mohlo být do konce listopadu.

Skiareál s devíti kilometry sjezdových tratí má od města pronajatá společnost TMR od prosince 2017 na deset let s opakující se desetiletou opcí. Minulá sezona ale nebyla pro provozovatele střediska dobrá, ovlivnilo ji hlavně nepříznivé počasí. Návštěvnost za minulou zimu byla na 40 procentech běžné sezony, což je pro Ještěd 65.000 až 70.000 lyžařů.