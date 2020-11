Na Ještědu po osmi letech měnili jednu ze dvou kabin lanovky

Liberec - Na Ještědu v Liberci se dnes po osmi letech za pomoci jeřábu měnila jedna ze dvou kabin, kdy každá pojme až 35 lidí. Měla popraskanou laminátovou střechu a trochu do ní zatékalo. ČTK to řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Nejrychlejší lanovka v zemi je nyní mimo provoz v rámci pravidelné podzimní odstávky, znovu začne jezdit nejdřív 21. listopadu.

Fotogalerie

Lanovka je technickou zajímavostí, vybudovaná v letech 1932 a 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována a z té doby jsou i současné kabiny. Mezi dolní stanicí a vrcholem hory jezdí dvě, třetí je záložní. Bez nutnosti renovace vydrží kabiny obvykle deset let, u dnes měněné to bylo nutné kvůli zatékání už po osmi letech. "Správně bychom měli měnit tu druhou," uvedl přednosta. Přeskočit pořadí se podle něj rozhodli, neboť druhá kabina je v lepším stavu. Štěpán míní, že ji budou nahrazovat v příštím roce. Do té doby opraví kabinu, která se sundávala dnes.

Strojník Jiří Zmátlík dnes řekl, že k sundání a nandání kabiny na lana potřebují asi šest hodin. "Máme sepsané body, co je třeba udělat, abychom nic nezapomněli. Jedeme podle osnovy," uvedl Zmátlík. Kabina váží asi 1200 kilogramů a k lanu je připevněná pomocí tunového závěsu s běhounem. Další práce spojené s výměnou kabiny potrvají na Ještědu ještě asi týden. Na závěr přijdou brzdné zkoušky s téměř třítunovou zátěží, která má simulovat plně obsazenou kabinu. Testuje se, jak fungují brzdy při běžné provozní rychlosti, což je 36 kilometrů v hodině.

Kabina při cestě mezi stanicemi urazí 1188 metrů. Dolní stanice je v nadmořské výšce 600 metrů, horní pod vrcholem Ještědu o 400 metrů výš. V nejvyšším bodě se lanovka dostává 30 metrů nad zem. V posledních letech vyvezla lanovka ročně 230.000 až 290.000 lidí, letošní sezonu ale negativně ovlivňuje epidemie koronaviru. "Nevyvíjí se moc dobře, v počtu cestujících jsme na úrovni roku 2010. Přepravili jsme asi 200.000 lidí, je to o třetinu méně než za normální situace," uvedl Štěpán. Lanovka byla mimo provoz letos na jaře od poloviny března bezmála dva měsíce a poté měla ještě několik týdnů omezenou kapacitu. Na podzim přestala kvůli protikoronavirovým opatřením jezdit 21. října, od listopadu začala pravidelná podzimní revize. Skončit by měla 20. listopadu, podle přednosty ale zatím nevědí, zda budou moci poté zahájit provoz. "Kabina je malá a odstupy mezi lidmi tam nejdou úplně nastavit," dodal.