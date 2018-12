Liberec - Ve Sportovním areálu Ještěd v Liberci otevřou v sobotu pro lyžaře další dvě sjezdovky - Libereckou a Pod Lany. Rozjede se také sedačková lanovka na Černý vrch. ČTK o tom dnes informovala mluvčí areálu Renata Balašová. Ve středisku tak bude v provozu zhruba třetina z 9,2 kilometru sjezdových tratí, které jsou tam k dispozici. Na sjezdovkách je kolem 30 centimetrů sněhu. Na přípravě další sjezdovky Skalka se intenzivně pracuje.

Skiareál Ještěd má od loňského prosince v pronájmu od města společnost TMR Ještěd, a to minimálně na deset let. V areálu se zasněžuje už od poloviny listopadu. Provozovatel střediska, kde jsou tři lanovky a pět vleků, letos do zlepšení služeb investoval 23 milionů korun. U konečné tramvaje MHD vyrostla za 12 milionů multifunkční budova s infocentrem, pokladnami, půjčovnou lyží, servisem, lyžařskou školou i obchodem. Další čtyři miliony korun dal provozovatel do gastro provozů a zbytek do odbavovacího systému. Vylepšení doznalo i cvičiště pro děti.

O víkendu budou v Libereckém kraji v provozu všechna větší lyžařská střediska, i když předpověď počasí není příznivá. Výrazně se oteplilo, teploty se dnes pohybují jen kolem nuly a na většině území kraje s výjimkou hor prší. Sezonu dnes zahájili v největším zimním středisku v Libereckém kraji v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších. V provozu je zatím jen část skiareálu Horní Domky. "Nejvyšším výstupním bodem je konečná stanice vleku Zalomený," uvedl za středisko Vít Pražák. Rozšíření provozu o stěžejní lanovku na Lysou horu podle něj předběžně plánují až na úterý 25. prosince.

V nedalekém Harrachově se lyžuje od středy na červené sjezdovce směrem do centra. "O vánočních prázdninách už budou v provozu obě lanovky i lyžařský vlek na Osvětlence a podle sněhu budeme otevírat postupně sjezdovky v celém středisku," řekl Vlastimil Fejkl z areálu. Další krkonošské areály na Benecku a ve Vítkovicích zahájily sezonu už minulý víkend, dnes se rozjela střediska ve Vysokém a Jablonci nad Jizerou a od soboty se bude lyžovat také v nedalekých Pasekách. Lyžuje se i na Tanvaldském Špičáku, Severáku a v Bedřichově v Jizerských horách a také v areálu Černá Říčka v Desné.