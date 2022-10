Na Ještědu na sedačkách lanovky vozili pivní sudy, kvůli testům brzd

Liberec - Pivní sudy vozila čtyřsedačková lanovka Skalka ve skiareálu na Ještědu v Liberci. Provozovatel střediska nezvyklý náklad využil pro testování brzd lanové dráhy. Jde o každoroční úkon před zimní sezonou. Novinářům to řekl ředitel areálu Jakub Hanuš.

"Dnes probíhá každoroční pravidelná brzdová zkouška lanové dráhy. Dělá se to z bezpečnostních důvodů. Raritou je, že místo živých osob simulujeme zátěž na sedačce pomocí sudů," řekl Hanuš.

Pivní sudy jednu sedačku lanovky zatížily zhruba 320 kilogramy. "Celkově tam máme zhruba 12 tun," řekl zástupce vedoucí provozu lanovek na Ještědu Jiří Melichar. Lanová dráha Skalka je dlouhá skoro 1,5 kilometru a cesta nahoru trvá přes pět minut. Je na ní 104 sedaček, které jsou při cestě nahoru či dolů až ve výšce 12 metrů nad zemí. Při testech dnes provozovatel areálu prověřoval, zda správně fungují obě brzdy lanovky, provozní i bezpečnostní. Brzdný systém na čtyřsedačce je automatizovaný. "Když je velký vítr nebo se něco stane na trati, kam my nevidíme, tak je to hlídané bezpečnostními okruhy. A to si vypne samo," řekl Melichar.

Podle něj se tak nemůže stát to, co loni na nedaleké kabinové lanovce Českých drah, kdy po přetržení tažného lana a pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Cestující ve druhé kabině vyvázli bez újmy i díky tomu, že jejich průvodčí ručně aktivoval záchrannou brzdu a kabinu, která prudce sjížděla zpátky k dolní stanici, zastavil. "U nás to je všechno automatizované. Nemůže se stát to, co se stalo vedle, že by to musela obsluha nějakým způsobem zarazit," uvedl Melichar. I na čtyřsedačce ale může aktivovat brzdy obsluha, což se děje, když má někdo problémy při nastupování na sedačku. "V zimě se to stává v podstatě téměř denně, že obsluha musí zareagovat a lanovku vypnout. Když třeba maminka drží dítě za bundu, že jí nenasedlo," uvedl Melichar.

Lanovka Skalka je v provozu od roku 2006, žádné neštěstí se dosud na ní nestalo. Nebylo zatím ani nutné evakuovat z ní pasažéry, i když i to před každou zimní sezonou podle Melichara nacvičují s horskou službou a hasiči. "Cvičení děláme v polovině listopadu, když už je takové nevlídné počasí," dodal.

Hodinová přepravní kapacita Skalky je 2400 lidí, letos o letní sezoně přepravila mezi 21.000 až 22.000 lidmi. Ještě více jich přepraví v zimě. Minulo sezonu na Ještědu lyžovalo zhruba 100.000 lidí. "Drtivá většina z nich jela touto lanovkou," dodal ředitel skiareálu.