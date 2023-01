Na jednání v Ramsteinu vyzval Zelenskyj k dalším dodávkám zbraní

Berlín - Zbrojní pomoc Ukrajině nesmí polevit, naopak je nutné ji zintenzivnit. Na úvod dnešního jednání kontaktní skupiny pro Ukrajinu na americké letecké základně Ramstein v Německu to prohlásil ministr obrany USA Lloyd Austin. K zástupcům pěti desítek zemí, které Ukrajinu zbrojně podporují, promluvil přes videomost ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poděkoval jim za pomoc, zároveň ale vyzval k dalším rychlým dodávkám zbraní včetně západních tanků.

"Děkuji vám na stokrát, jsem vám skutečně vděčný," řekl Zelenskyj. "Stovky díků ale nejsou stovky tanků," podotkl ale vzápětí. Varoval, že tou skutečnou ruskou zbraní je čas, proto je nutné ve vyzbrojování ukrajinské armády pokročit. Účastníci dnešního jednání podle něj mají velkou moc, proto je vyzval, aby učinili potřebná rozhodnutí. "Kreml musí prohrát," dodal Zelenskyj.

Austin řekl, že ruský prezident Vladimir Putin se v útoku na Ukrajinu přepočítal, neboť vůbec nebral v úvahu odvahu ukrajinského lidu a statečnost ukrajinských vojáků. Poukázal také na to, že západní spojenci se invazí nenechali rozdělit. "Setkáváme se v turbulentních časech, když se ale podívám kolem našeho stolu, vidím zde jednotu," řekl.

Ukrajincům Austin slíbil, že Spojené státy je v obraně budou podporovat, dokud to bude nutné. Ke stejnému postupu vyzval i spojence, protože podle něj nyní není čas v pomoci zpomalit, ale je nutné ji naopak zintenzivnit. "Moskva nás sleduje a sleduje nás i historie," dodal.

Austin rovněž poděkoval ostatním zemím za pomoc, kterou dosud Ukrajině poskytly. Konkrétně zmínil Polsko, Kanadu a také Německo. Připomněl, že Německo se stejně jako USA zavázalo předat Ukrajině jednu baterii protivzdušného systému Patriot. Německo rovněž slíbilo 40 bojových vozů pěchoty Marder, nyní ale čelí tlaku, aby souhlasilo i s předáním tanků Leopard 2.

Německá média očekávají, že po dnešním jednání by Berlín mohl dosud odmítavý postoj změnit. Nasvědčuje tomu i vyjádření nového německého ministra obrany Borise Pistoriuse, který řekl, že Německo si uvědomuje, jak důležitou roli mohou leopardy sehrát. "Nikdo nevylučuje, že by leopardy nemohly být dodány nebo že by nemohl být evropským partnerům vydán souhlas s dodávkami," řekl ministr v rozhovoru s televizí RTL.

Před jednáním na základně Ramstein novou pomoc ohlásila několik států včetně USA. "Nový americký balík pomoci má objem 2,5 miliardy dolarů (55,2 miliardy Kč), celkem tak americká vojenská pomoc Ukrajině dosáhla 26,7 miliardy dolarů" (590 miliard Kč), řekl Austin.

Austin v projevu zmínil pád vrtulníku u Kyjeva, ve kterém zahynul ukrajinský ministr vnitra Denys Monastyrskyj, a nedávný raketový útok na obytný dům v Dnipru s desítkami mrtvých. Poznamenal, že ruské údery proti civilistům, které mají Ukrajince zlomit, selžou a že právě chování Ukrajinců je inspirací pro celý svět.

Takzvanou kontaktní skupinu pro Ukrajinu tvoří státy, které Kyjevu dodávají zbraně. Součástí skupiny jsou nejen země Severoatlantické aliance, ale i nečlenské státy. Na jednání jsou dnes přítomni mimo jiné generální generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov nebo americký generál a šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley. Česko zastupuje ministryně obrany Jana Černochová.

Diplomat: Poláci jsou připraveni k nestandardní věci u tanků Leopard

Polsko je připravené podniknout "nestandardní kroky", pokud Německo nebude souhlasit s rozhodnutím Varšavy poslat Ukrajině tanky Leopard 2, řekl náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński na rozhlasové stanici RMF FM. Dnes se na americké základně Ramstein v Německu sejdou zástupci několika desítek zemí, které dodávkami zbraní podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské invazi a očekává se, že jedním z témat bude právě možnost poskytnout německé tanky Ukrajincům.

Polsko nebo Finsko daly najevo, že jsou ochotné své tanky Leopard 2 ukrajinské armádě dodat, podle pravidel k tomu ovšem potřebují svolení Berlína. Na otázku, zda by to Polsko udělalo i přes nesouhlas Německa, Jabloński odpověděl, že se domnívá, že "pokud by byl odpor silný, byli bychom připraveni i na takové nestandardní kroky". "Ale nepředbíhejme faktům," dodal.

Německo čelí rostoucímu vnitropolitickému i zahraničnímu tlaku, aby souhlasilo s poskytnutím leopardů Ukrajincům. Kancléř Olaf Scholz se zatím zdráhá takový krok učinit, dlouhodobě ovšem zdůrazňuje, že Berlín bude postupovat společně s ostatními spojenci.

Finsko dodá Ukrajině další vojenskou pomoc, tanky Leopard 2 její součástí nejsou Finsko dnes oznámilo, že poskytne Ukrajině další balík vojenské pomoci, který bude mít hodnotu více než 400 milionů eur (9,57 miliardy Kč). Tanky Leopard 2 součástí pomoci nyní nejsou, uvedlo podle agentury Reuters finské ministerstvo obrany. Finsko a Polsko daly již dříve najevo, že jsou ochotné své tanky Leopard 2 německé výroby ukrajinské armádě dodat. Podle pravidel k tomu ovšem potřebují svolení Berlína. Polsko dnes uvedlo, že pokud Německo nebude souhlasit s rozhodnutím Varšavy Ukrajincům tanky poslat, je připraveno podniknout "nestandardní kroky". Zvláštní poradce finského ministra obrany Miika Pynnonen prohlásil, že rozhodnutí ohledně možného darování tanků Leopard 2, kterých má Finsko asi 200, bude přijato odděleně po dnešním jednání se spojenci na americké letecké základně Ramstein v Německu. "Mohu jen říci, že tento balík nezahrnuje tanky Leopard... Sestává z těžkých zbraní a munice," dodal Pynnonen. Nová vojenská podpora Ukrajiny ze strany Helsinek ztrojnásobí celkovou hodnotu finské obranné pomoci Kyjevu ze 190 milionů eur na 590 milionů eur, sdělilo dnes finské ministerstvo obrany v prohlášení. Nová finská zásilka by nebyla možná bez pomoci sousedního Švédska, které Finsku slíbilo, že mu v případě krize rychle pomůže darované vojenské vybavení nahradit. Obě země v současné době usilují o vstup do Severoatlantické aliance. Žádost o členství podaly v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která začala loni v únoru. Západní tanky průběh konfliktu na Ukrajině nezmění, uvedl Kreml Západní dodávky tanků pro Kyjev nijak nezmění průběh konfliktu na Ukrajině, řekl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle agentury TASS ale zároveň varoval, že budou mít negativní dopad na Ukrajinu i Ukrajince. "Následky budou negativní, jednoznačně," odpověděl dnes na dotaz novinářů Peskov. "Opakovaně říkáme, že podobné dodávky nic zásadně nezmění, jen přidělají problémy Ukrajině a ukrajinskému lidu," dodal mluvčí. "Odborníci si jsou problémů, které provázejí tyto dodávky, dobře vědomi. Všechny ty tanky potřebují údržbu, opravy a tak dále," řekl Peskov, podle kterého ovšem Rusku západní zbraně nijak nepřitíží. Lze si ale podle něj všimnout, že se do konfliktu stále více zapojuje NATO. Byly to mimo jiné právě dodávky zbraní od západních spojenců, které loni v srpnu pomohly Ukrajině spustit na několika frontách protiofenzivu a dobýt část zpět část Ruskem okupovaného území. Úspěchy Ukrajinci od léta měli na severozápadě v Charkovské oblasti a na jihu, kde se ruské jednotky stáhly z města Cherson a jeho okolí na pravém břehu řeky Dněpr. Peskov dnes také uvedl, že vztahy Moskvy s USA, které podporují Ukrajinu a proti Rusku podobně jako další státy světa od začátku invaze zavedly řadu sankcí, jsou na historicky nejhorší úrovni. V dohledné době podle mluvčího neexistuje naděje na jejich zlepšení. "Poslední dva roky jsou pro naše bilaterální vztahy velmi špatné, navzdory počátečním nadějím spojeným s Ženevou. Nyní jsou pravděpodobně na svém historicky nejnižším bodě," uvedl Peskov. Prezidentského úřadu se před dvěma roky ve Spojených státech ujal Joe Biden. Se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem se setkal v Ženevě v červnu 2021, od té doby spolu několikrát hovořili telefonicky. Podle Peskova se nyní o žádné osobní schůzce nejedná.