Na jaře musíme vidět jinou Plzeň, řekl generální manažer Šádek

Plzeň - Podle generálního manažera Adolfa Šádka musí vedení fotbalové Plzně ve druhé části sezony vidět úplně jinou Viktorii než na podzim, s nímž bylo hrubě nespokojeno. Šádek je přesvědčený, že v silách Západočechů je dostat se z devátého místa zpátky do nejvyšších pater tabulky.

"Pokud mám hodnotit výsledky a výkony, nelze se za nic schovávat nebo vymlouvat. Jsme hrubě nespokojeni a podle toho jsme se k tomu museli i nyní postavit a provést důkladnou analýzu. V roce 2021 musíme vidět úplně jinou Viktorku - kvalitnější, sebevědomější, s větší touhou chtít vše zlomit. Jsem přesvědčený, že je v našich silách vše obrátit a vrátit klub do nejvyšších pater," řekl Šádek v rozhovoru pro klubový web.

Druhá polovina minulého roku, který značně ovlivnila koronavirová pandemie, se Plzni vůbec nepovedla. "Vypadli jsme z evropských pohárů, v lize nám to nešlo podle představ a na devadesáti procentech zápasů jsme neměli fanoušky. I pro mě osobně to byl nejhorší půlrok za dobu, co jsem v klubu," konstatoval Šádek.

Plzeňští v závěru podzimu prohráli čtyři z pěti ligových utkání a klesli na devátou příčku, což je jejich nejhorší umístění po úvodní části sezony od ročníku 2006/07. Hodně se řešila pozice Adriana Guľy, ale slovenský kouč má navzdory špatným výsledkům dál důvěru.

"Trenérova mise, na kterou jsme se společně vydali, ještě není dokončena. V této otázce se ale vrátím ještě o rok nazpět, kdy jsme se společně s majitelem klubu, celým sportovním vedením i trenérem rozhodli pro odlišnou cestu než dříve," uvedl Šádek.

Připomněl přenastavení tréninkového procesu nebo novou organizaci dne hráčů na stadionu. "Možná tyto změny ne všichni hráči a členové realizačního týmu pochopili, možná se jim zdály příliš tvrdé a časově náročné. Já však jasně říkám, že na jaře budeme v těchto ohledech ještě tvrdší a z nastolených požadavků v žádném případě neuhneme," upozornil generální manažer Viktorie.

Věří v novou cestu a chápe, že se úspěch nemusí dostavit okamžitě. "Zároveň chci ale říct, že musíme mít i výsledky, bez nich to bohužel nejde. Viktoria Plzeň si vybudovala určité postavení a tomu musí odpovídat i umístění v tabulce. Jsem schopen akceptovat porážku, nikdy ale neakceptuji porážku, kdy náš tým odchází se sklopenou hlavou po odevzdaném výkonu. I to je náš úkol, abychom tyto věci v novém roce již neviděli," prohlásil Šádek.

Západočeši na vedoucí Slavii ztrácí propastných 15 bodů, navíc pražští obhájci titulu mají zápas k dobru. "Bavit se o mistrovském titulu není v tuto chvíli na místě. Určitě si ale chceme zajistit příčku zaručující kvalifikaci evropských pohárů. K tomu vede cesta z ligy nebo domácího poháru," podotkl Šádek.

Plzeň během zimní pauzy uvolnila na půlroční hostování bez opce obránce Radima Řezníka (Mladá Boleslav) a Luďka Pernicu (Brno) a záložníka Marka Alvira (České Budějovice). "V tomto ohledu prostě musíme vystoupit z komfortní zóny. Opakovaně to ode mě slyší hráči a nejen oni. Všichni ji musí opustit. Kdo to nedokáže a je spokojený s aktuálním stavem, nemůže v našem klubu být. Tím nechci všechno hodit na tři hráče, kteří nyní odešli na hostování. Je to myšleno obecně na každého zaměstnance klubu včetně mě samotného," uvedl plzeňský funkcionář.

Z hostování v Budějovicích se naopak vrátili záložník Pavel Šulc a útočník Lukáš Matějka, z Olomouce přestoupil další záložník Šimon Falta. "Šulc i Matějka mají kvalitu a talent, mohou promluvit do sestavy a zvýšit tak konkurenční prostředí. Z béčka jsme k týmu posunuli i obránce Josefa Koželuha a připravuje se s námi i Václav Míka. Přínosem by měl být i Šimon Falta. Věřím, že se rychle zapracuje a stane se důležitým hráčem našeho klubu. Zároveň tím avizuji, že ještě nejsme na konci procesu obměny a nevylučuji ještě nějaké změny - ať už během tohoto, či letního přestupového okna," řekl Šádek.