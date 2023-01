Na jaře lze na Ukrajině čekat zvýšenou intenzitu bojů, míní odborník

Brno - V blízkých jarních měsících lze podle Richarda Stojara z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany očekávat na Ukrajině zvýšenou intenzitu bojů a snahu obou stran zvrátit konflikt ve svůj prospěch. Ruské velení bude pod větším tlakem a pokusí se dosáhnout výhodnějších pozic, uvedl Stojar v analýze pro ČTK.

Aktuálně lze podle Stojara hovořit o celkově statické situaci na bojištích. "Výrazně vyšší intenzitu si stále udržují boje v oblasti Bachmutu, ale ani navzdory dílčímu ruskému postupu zde nedochází k výrazné změně poměru sil nebo pohybu frontové linie," uvedl odborník. Obsazením Soledaru se podle něj zkomplikovalo ukrajinské obranné postavení u Bachmutu, je ale otázka, zda bude ruská strana schopna tento taktický úspěch rozvinout. Obě strany jsou zde boji podle Stojara zřejmě značně vyčerpané po materiální i lidské stránce, což bude omezovat jejich případné ofenzivní záměry v příštích týdnech.

Další možnosti ukrajinské armády budou podle Stojara v zásadě záviset na počtech dodaných tanků. "Avizovaná dodávka britských Challenger v počtu 12 kusů asi nijak zásadně nezmění dosavadní poměr sil, a jedná se tak spíše o symbolické gesto z britské strany. Pokud by však došlo k dodávkám tanků v řádech stovek kusů, zde v úvahu připadá patrně pouze německý Leopard, mohlo by to dramaticky zvýšit sílu ukrajinských ozbrojených sil a jejich schopností provádět rozsáhlé ofenzivní operace," uvedl Stojar. Bude ale nutné, aby tento typ zbraně Ukrajinci dokázali dostatečně logisticky zabezpečit a úspěšně začlenit do svých bojových struktur. Mimo to však Ukrajina podle Stojara nadále potřebuje podporu a dodávky široké škály zbraní a munice. Stále bude požadavek na systémy protivzdušné obrany, dělostřelectvo a munici, ať už sovětského původu nebo moderních západních zbraní, podotkl.

Zvýšenou intenzitu bojů a snahu obou stran zásadním způsobem zvrátit konflikt ve svůj prospěch lze podle Stojara zřejmě čekat v jarních měsících. "Čas celkově nehraje ani pro jednu ze stran konfliktu, nicméně vzhledem k narůstající západní podpoře Ukrajiny lze očekávat, že ruské velení bude pod větším tlakem a pokusí se dosáhnout výhodnějších pozic, než se západní podpora naplno projeví na síle jejich ukrajinského protivníka," uvedl Stojar. Ruská armáda se podle něj pravděpodobně pokusí získat Slavjansk a Kramatorsk v oblasti Donbasu, čímž by splnila i ruským politickým vedením poslední definované cíle, tedy obsazení Doněcké a Luhanské oblasti v administrativních hranicích. Ukrajinské ofenzivní operace pak budou směřovat k obnovení teritoriální integrity státu, dodal.