Na jaře klesl počet infarktů, které lékaři odhalili

Praha - Na jaře podle Evropské kardiologické společnosti klesl počet infarktů odhalených lékaři až o polovinu, protože lidé s příznaky lékaře nevyhledali. Situace v ČR byla lepší, ale i zde lidé v době prvního vrcholu epidemie covidu-19 podcenili lékařské prohlídky. V tiskové zprávě o tom informoval předseda České společnosti pro arterosklerózu Richard Češka z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. S infarktem je v ČR ročně hospitalizovaných více než 15.000 lidí, zemře kolem 4000, často těch, kteří se k lékaři nedostanou nebo přijdou pozdě.

Evropská studie ukazuje, že možná až polovina pacientů s nemocemi srdce nepřišlo při akutních potížích k lékaři. Situace byla nejhorší v zemích, které epidemie covidu-19 postihla na jaře nejvíc, tedy ve Španělsku a Itálii.

"V ČR byla situace o něco lepší, ale i zde mnoho lidí podcenilo lékařské prohlídky. Pokud máme nějaké přidružené onemocnění, mělo by být co nejlépe kontrolováno. Není čas na hrdinství, zejména kardiak by se neměl snažit zkoušet, co zvládne sám, ale měl by se poradit, a pokud možno včas nechat vyšetřit," uvedl Češka. Upozornil, že lidé by se neměli navzdory omezením bát kontaktovat lékaře.

Nemoci srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok na ně umírá okolo 50.000 lidí. Asi 85 procent z těchto úmrtí je způsobeno infarktem nebo cévní mozkovou příhodou. Více než třetina z nich jsou lidé mladší 70 let.

Typickými příznaky srdečních onemocnění je bolest na hrudi, dušnost, pocity bušení a nepravidelnosti činnosti srdce. U mozkových příhod je to také porucha řeči, pokleslý koutek nebo porucha hybnosti končetin. Ošetřující lékař by měl také vědět, jestli někdo z blízkých příbuzných nemá zátěž nemocemi srdce.

Pacientům se srdečními potížemi hrozní kromě dalších zdravotních potíží také vyšší riziko v případě onemocnění covid-19. Mohou mít komplikovanější průběh. "Samozřejmě, že záleží i na rozsahu jejich onemocnění. Jestli někdo prodělal infarkt myokardu, byl akutně ošetřen zprůchodněním cévy, užívá veškerou doporučenou medikaci a je bez potíží, bude jeho riziko nízké. Na druhou stranu ale pacient se srdečním selháváním s těžkou dušností se bohužel musí obávat větších komplikací," dodal Češka.