Na italský ostrov Lampedusa dorazilo za jeden den přes 5000 migrantů

Řím - Na italský ostrov Lampedusa dorazilo v úterý přes 5000 migrantů, což je během jediného dne rekordní počet. Dnes od půlnoci přibyla skoro tisícovka dalších utečenců, nápor nově příchozích tedy nepolevuje, napsala agentura ANSA. Při chaotickém vyloďování zachráněných migrantů z plavidla pobřežní stráže se dnes ráno utopil pětiměsíční kojenec.

V úterý na Lampedusu připlulo 110 lodí, které vezly 5112 migrantů. Dnes zatím úřady napočítaly 23 dalších člunů. Podle agentury ANSA v přístavu na Lampeduse panuje zmatek, migranti se tísní na mole a pracovníci zdejšího zařízení pro migranty jsou vyčerpaní.

Tragédie se stala po 4:00 ráno, kdy pobřežní stráž přivezla k pevnině 46 zachráněných migrantů. Při chaotickém manévru několik lidí spadlo do vody, a to včetně pětiměsíčního chlapce, který se utopil.

Lampedusa je častým cílem lodí vyplouvajících z pobřeží Tuniska, protože je od něj vzdálená jen zhruba 200 kilometrů. Středisko pro migranty na ostrově má kapacitu pro 400 osob a je chronicky přeplněné.

Podle dat italského ministerstva vnitra letos do 11. září do Itálie přes moře dorazilo více než 116.000 migrantů, loni to ve stejném období bylo něco přes 63.000.

Francie v úterý oznámila, že kvůli prudkému nárůstu nelegální migrace zdvojnásobí ostrahu hranic s Itálií.