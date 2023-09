Na italský ostrov Lampedusa dorazilo za 48 hodin na 4500 migrantů

Řím - Na italský ostrov Lampedusa dorazilo za posledních 48 hodin skoro 4500 migrantů a podle tamního starosty by vláda kvůli velkým počtům utečenců měla poslat na pomoc armádu. V pondělí doplulo na ostrov 1993 migrantů v 51 lodích, dnes zaznamenaly úřady dalších 2472 nově příchozích. Podle agentury ANSA jde o rekordní počet za jediný den, který zatím navíc není konečný.

"Říkám už týdny, že tady máme tento nový fenomén a počty (migrantů), které už ostrov nedokáže zvládnout," řekl starosta Lampedusy Filippo Mannino. "Apeluji na premiérku Giorgiu Meloniovou a na celou italskou vládu, aby přijala bezodkladná opatření," doplnil.

Podle Mannina se čeká, že u ostrova dnes zakotví asi stovka lodí s migranty. Úředníci zatím spočítali pasažéry 59 ze 68 připluvších lodí, takže definitivní denní bilance bude zřejmě podstatně vyšší. Před přístavem na Lampeduse se dnes dopoledne vytvořila fronta člunů, které čekaly na možnost doplout k pevnině a vylodit pasažéry, informovala agentura ANSA.

Lampedusa je častým cílem lodí vyplouvajících z pobřeží Tuniska, protože je od něj vzdálená jen zhruba 200 kilometrů. Středisko pro migranty na ostrově má kapacitu pro 400 osob a je chronicky přeplněné. Italské úřady ale nedávno zařízení přeorganizovaly tak, aby bylo schopné alespoň krátkodobě zvládnout větší nápor nově příchozích.

Podle agentury ANSA nyní až na výjimky míří na Lampedusu lodě z tuniského přístavu Sfax. Mezi pasažéry převažují utečenci ze zemí západní a střední Afriky. Italská pobřežní stráž objevila 38 migrantů také na malém neobydleném ostrůvku Lampione.

Itálie je letos hlavním cílem běženců, kteří se snaží dostat do Evropské unie nelegální cestou přes Středozemní moře. Podle ministerstva vnitra zatím letos do země dorazilo na 116.000 migrantů, loni to ve stejném období bylo asi 63.000.