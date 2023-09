Řím - Na italský ostrov Lampedusa dorazilo od neděle přes 2000 migrantů a podle tamního starosty by vláda kvůli velkým počtům utečenců měla poslat na pomoc armádu. Informovala o tom dnes agentura APA. Jen v pondělí doplulo na ostrov zhruba 1900 migrantů v 51 lodích, dnes podle starosty Filippa Mannina překročí počet příchozích plavidel stovku.

"Říkám už týdny, že tady máme tento nový fenomén a počty (migrantů), které už tento ostrov nedokáže zvládnout," řekl Mannino. "Apeluji na premiérku Giorgiu Meloniovou a na celou italskou vládu, aby přijala bezodkladná opatření," doplnil.

Lampedusa je častým cílem lodí vyplouvajících z pobřeží Tuniska, protože je od něj vzdálená jen zhruba 200 kilometrů. Středisko pro migranty na ostrově má kapacitu pro 400 osob a je chronicky přeplněné. Italské úřady ale nedávno zařízení přeorganizovaly tak, aby bylo schopné alespoň krátkodobě zvládnout větší nápor nově příchozích.

Před přístavem na Lampeduse se dnes dopoledne vytvořila fronta člunů, které čekaly na možnost doplout k pevnině a vylodit pasažéry, informovala agentura ANSA.

Itálie je letos hlavním cílem běženců, kteří se snaží dostat do Evropské unie nelegální cestou přes Středozemní moře. Podle ministerstva vnitra zatím letos do země dorazilo na 116.000 migrantů, loni to ve stejném období bylo asi 63.000.