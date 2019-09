Na italské straně Mont Blancu hrozí utržení velké části ledovce

Řím - Až 250.000 kubických metrů ledu by se mohlo utrhnout z ledovce Planpincieux který se nachází na italské straně masivu Mont Blancu, nejvyšší evropské hory. Úřady nedalekého města Courmayeur proto v úterý uzavřely silnice v alpském údolí Val Ferret, nad kterým se ledovec nachází. Nařídily rovněž evakuaci horských chat v okolí. Případný pád části ledovce by však neměl ohrozit rezidenční ani turistická obydlí, informoval dnes zpravodajský server BBC.

Starosta Courmayeur Stefano Miserocchi k preventivním opatřením přistoupil po varování expertů, že velká část ledovce se pohybuje směrem do údolí rychlostí 50 až 60 centimetrů za den. "Nejsou žádné modely, které by nám řekly, zda to spadne celé, nebo po kusech," řekl starosta. Podle expertů přitom nelze ani předpovědět, kdy by měl kolaps nastat.

Ledovec je součástí Montblanského masivu, v němž je 18 vrcholů převyšujících 4000 metrů nad mořem a který se rozkládá na území Francie, Itálie a Švýcarska. Úřady zde však letos v srpnu a září zaznamenaly výjimečně vysoké teploty, které urychlují tání zdejších ledovců. Ledovec Planpincieux přitom experti sledují již od roku 2013.

"Tyto fenomény nám znovu ukazují, že hora prochází obdobím zásadních změn, které souvisí s klimatickými faktory, a je proto zvláště zranitelná," uvedl Miserocchi. O ledovci se dnes zmínil také italský premiér Giuseppe Conti při svém projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku. "Zprávy o tom, že ledovci na Mont Blancu hrozí zřícení, jsou varováním, které nás nemůže nechat chladnými. Musí námi otřást a musíme se mobilizovat," apeloval na světové státníky italský premiér.

Evropa zaznamenala za posledních pět let nejvyšší úbytek ledovců od 50. let minulého století, kdy se začalo s měřením, uvedl švýcarský glaciolog Matthias Huss. Takzvaná sněžná čára, nad kterou je trvale sněhová pokrývka, jelikož zde teplota nestoupne nad bod mrazu, se letos v létě v okolí Mont Blancu nacházela ve výšce kolem 5000 metrů nad mořem. To se podle Husse v minulosti stávalo jen zřídkakdy.

Švýcarsko podle glaciologa přišlo v posledních deseti letech o 15 procent objemu svých ledovců. Pokud by tento trend pokračoval, zmizely by do roku 2100 všechny. Změna politiky by podle něj mohla zachránit největší ledovce, nicméně ty menší se ztratí tak jako tak. "Doufáme, že budou přijata preventivní klimatická opatření a oteplování se zpomalí. Pokud budeme pokračovat tak, jako teď, není pro alpské ledovce záchrany," dodal Huss.