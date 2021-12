Na ISS letí z Bajkonuru vesmírná loď s japonskými turisty

Bajkonur (Kazachstán) - Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu odstartovala raketa Sojuz-2.1a s lodí Sojuz MS-20, v níž letí na 12 dní na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) ruský kosmonaut Alexandr Misurkin a japonští turisté, miliardář Jusaku Maezawa a jeho spolupracovník Jozo Hirano. Vesmírná loď byla navedena na oběžnou dráhu, uvedla agentura TASS.

Přistání na ISS, naplánované na 14:41 SEČ, bude možné sledovat v přímém přenosu na webech vesmírných agentur Roskosmos a NASA.

Misurkin letí do vesmíru potřetí. Při dvou dosavadních pobytech na oběžné dráze v letech 2013 a 2017-2018 strávil na ISS 334 dnů. Během nich absolvoval čtyři pracovní směny v otevřeném vesmíru. Tentokrát letí nejen jako velitel lodi, ale také ve funkci prvního zpravodaje ruské agentury TASS na Mezinárodní vesmírné stanici.

Pro Maezawu je dvanáctidenní cesta na ISS jakousi přípravou na ještě zajímavější misi. Výstřední miliardář si totiž už zarezervoval místo pro let kolem Měsíce v lodi Starship, kterou připravuje americká společnost SpaceX pro lety do hlubokého vesmíru, včetně výprav lidí na Mars. Maezawův let kolem Měsíce by se podle dosavadních plánů měl uskutečnit v roce 2023.

Japonce na ISS čeká několik experimentů, při jejichž provedení jim bude pomáhat Misurkin. Na předletové tiskové konferenci vyšlo najevo, že pobyt na stanici hodlají sobě, ale i ostatním členům posádky zpestřit hraním badmintonu.