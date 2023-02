Na ISS dorazila náhradní loď pro zpáteční cestu astronautů na Zemi

Moskva - Po dvoudenním letu dnes na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) dorazila ruská vesmírná loď Sojuz MS-23 vyslaná jako náhrada za poškozenou MS-22, která měla dopravit na Zemi dva ruské astronauty a jejich amerického kolegu. O úspěšném příletu informovala agentura TASS i americká vesmírná agentura NASA. Návrat Sergeje Prokopjeva, Dmitrije Petelina a Franka Rubia byl po odkladu plánován na podzim.

Sojuz MS-22, který trojici na oběžnou dráhu vynesl, v prosinci zasáhl mikrometeorit a ruští představitelé usoudili, že jeho další využití by nemuselo být bezpečné. Na lodi byl zaznamenám únik chladící kapaliny a na Zemi se nakonec příští měsíc vrátí bez posádky.

Náhradou za ni je MS-23, která rovněž bez posádky odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v noci na pátek. Podle agentury TASS dopravila na ISS skoro 430 kilogramů nákladu, včetně vody, potravin a oblečení pro posádku, jakož i prostředky pro lékařské vyšetření, zařízení pro vědecké experimenty, prostředky pro úklid stanice a pro kontrolu čistoty vzduchu.

Ruská vesmírná agentura Roskosmos podle agentury Interfax uvedla, že Sojuz MS-23 setrvá na oběžné dráze 215 dnů. Kosmonauti Prokopjev a Petelin a astronaut NASA Rubio by tak zůstali na ISS do konce září, čímž by se jejich mise prodloužila z původně plánovaných šesti měsíců na rok. NASA se účastnila plánování a s tímto postupem souhlasila.

Kromě uvedené trojice je vesmírná stanice aktuálně také domovem astronautů NASA Nicole Mannové a Joshe Cassady, Rusky Anny Kikinové a Japonce Koičiho Wakaty. Tuto čtveřici loni v říjnu na ISS přepravila loď Crew Dragon společnosti SpaceX. Jejich mise se nyní chýlí ke konci, přičemž vystřídat je má čtveřice složená ze dvou Američanů, Rusa a astronauta Spojených arabských emirátů, která se chystá na pondělní start v lodi Crew Dragon z Kennedyho vesmírného centra na Floridě.