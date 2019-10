Na Islámském státu dle nalezených dokumentů závisely tisíce dětí

Bagdád - Více než 100.000 nezletilých registrovala teroristická organizace Islámský stát jako děti závislé na členech této organizace. Uvádí se to ve zprávě, kterou dnes zveřejnilo Centrum boje proti terorismu (CTC) z americké vojenské akademie ve West Pointu. Zdrojem informací jsou dokumenty, které na bojištích proti IS našli američtí vojáci.

Autory zprávy s názvem Minor Misery (utrpení nezletilých) jsou vědci z CTC. Původně tajné informace byly odtajněny po prostudování materiálů americkými tajnými službami.

Dokumentace obsahovala informace o 101.850 nezletilých, kteří byli závislí nejméně na jedné dospělé osobě placené IS. Ve skupině bylo téměř 50 procent dívek. Zhruba 16.000 byly velmi malé děti, narozené po červnu 2014, kdy IS vyhlásil na severu Iráku chalífát. V této skupině je obtížné určit národnost dětí, protože dokumenty o narození vydávané IS nejsou nikde uznávány.

Podařilo se určit národnost asi 76.200 dětí ze skupiny - naprostá většina z nich (70.213) jsou Iráčané. Ostatní jsou potomci rodičů z 57 zemí - 1200 jsou Jordánci, 654 Syřané, 380 Turci a 375 Saúdští Arabové. Mezi Evropany jsou nejvíce zastoupeni Francouzi (52) a Němci (17).

Zpráva připomíná, že skutečný počet dětí radikálů je určitě vyšší, protože dokumentace není úplná.

"Považovat všechny nezletilé, kteří žili pod vládou IS, za spící agenty nebo časované bomby je kontraproduktivní. I když někteří z nich mohou spáchat teroristické činy nebo se zapojit do konfliktů, ohroženy budou zřejmě spíše úzkostí, depresí, domácím násilím, kriminalitou nebo rizikem, že se ocitnou bez přístřeší," píše se v 26stránkovém dokumentu.