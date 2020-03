Na infekčním oddělení je potvrzena nákaza u dalších 4 zdravotníků

Olomouc - Na infekčním oddělení Nemocnice Prostějov, které je jediné svého druhu v Olomouckém kraji, byla dnes potvrzena nákaza u dalších čtyř zdravotníků. Jde o personál, který přišel do kontaktu s lékařem, u něhož byl pozitivní test potvrzen o víkendu. Oddělení je posíleno a dál funguje, řekla ČTK mluvčí nemocnice Radka Miloševská. V Olomouckém kraji je to druhý případ potvrzené nákazy v nemocnici. Minulý víkend se onemocnění koronavirem potvrdilo u lékaře z urgentního příjmu Fakultní nemocnice v Olomouci.

"Personál je postupně testován, zatím víme, že onemocněli další čtyři zdravotníci. Jsou to zdravotníci napříč profesemi. Naštěstí to neznamená, že by to ohrozilo chod oddělení, musíme posílit personální stav. Ale zatím to chod neovlivní, péče je i nadále zajištěna," uvedla mluvčí nemocnice. "Dosud všech pět zdravotníků má zatím lehké projevy onemocnění," doplnila Miloševská.

Infekční oddělení prostějovské nemocnice, u jehož pěti zdravotníků se nákaza potvrdila, je jediným svého druhu v Olomouckém kraji; převážejí se sem nakažení s těžším průběhem nákazy. V nemocnici momentálně v souvislosti s nákazou leží podle Miloševské deset pacientů. "Na infekčním oddělení je jich osm, na ARO dva pacienti, čísla se však stále mění," dodala mluvčí nemocnice. Oddělení má 18 pokojů a 30 lůžek. V případě epidemie koronaviru na území kraje lze jeho kapacitu ztrojnásobit.

Onemocnění COVID-19 se už dřív prokázalo také u lékaře urgentního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Do karantény museli jeho pacienti i personál. Lékař se vrátil z Řecka. Karanténa byla kvůli tomu vyhlášena u desítek pacientů a lékařů, kteří s ním byli v přímém kontaktu. Provedené testy další nákazu nepotvrdily. Mezi nemocnými je také lékař z Uničova, potvrdil dnes novinářům hejtman Ladislav Okleštěk. Uničov je s Litovlí a dalšími 19 obcemi už týden v uzavřené zóně a to právě kvůli zvýšenému riziku nákazy.

V Olomouckém kraji je aktuálně potvrzeno 97 případů nákazy, o 12 více než v neděli.