Na hvězdnou lyžařku Shiffrinovou doléhá válka na Ukrajině

Aare (Švédsko) - Lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová se těžko vyrovnává s válkou na Ukrajině. Přepadají ji pohybnosti o tom, zda v současné době má smysl závodit. Pak ale dochází k závěru, že je důležité navzdory okolnostem žít svůj život. Také proto je nyní ve švédském Aare, kde ji dnes a v sobotu čekají další závody Světového poháru. Bojuje o křišťálový glóbus.

Myšlenky má ale poslední dobou jinde. "Válka na Ukrajině je tak naprosto šokující, že ani nevím, jak bych to vyjádřila. Uprchlíci, děti a těhotné ženy jsou bombardováni a stříleni, když opouštějí své domy a nemocnice, které byly napadeny. Miliony uprchlíků opouštějí svou vlast včetně jednoho milionu dětí (podle OSN), což z toho dělá největší konflikt v Evropě od druhé světové války. Desítky tisíc jsou bez jídla, vody nebo energií," popisovala na facebooku krutou ukrajinskou realitu.

Doufá, že válka co nejdříve skončí. "A jedna otázka mě už nějakou dobu trápí. Jak se v této době můžu vůbec starat o lyžařské závody? Jak se může kdokoliv zajímat o cokoliv jiného, než válka skončí a ti zodpovědní budou za ni potrestáni? Jak? Myslím si, že je to tak jednoduché, že musíme dál žít své životy, ale také potřebujeme naše hlasy na protest proti této válce a poskytnout jakoukoliv pomoc těm, kteří bojují na Ukrajině nebo pro záchranu těch, kteří opouštějí své domovy," přemítala.

I návrat do Aare, kde ji dnes čeká obří slalom, je pro ni emotivní. Před dvěma lety se zde měla vracet po náhlém otcově úmrtí a dostala od soupeřek speciálně vytvořené startovní číslo na památku jejího otce, které jí lyžařky podepsaly. Nakonec se na start nepostavila, protože závody byly zrušeny kvůli koronaviru. Čin jejích lyžařských kolegyň jí ukázal, že i v obtížných situacích je možné nalézt lásku a podporu. "Díky tomu si myslím, že v tom všem může být pořád nějaká naděje na lidskost. Spoléhám na tuto naději, protože je to jediné, o co se můžeme opřít, a posílám maximum podpory všem na Ukrajinu," doplnila.

Její otec Jeff, který nepřežil následky pádu ze střechy, by nedávno oslavil 68. narozeniny. "Měl by tady být. Nemohu pochopit, proč tu není. Po více než dvou letech pořád nerozumím tomu, jak funguje život a proč někteří lidé žijí a jiní umírají, někteří lidé rozpoutávají války a ničí země a jiní závodí na lyžích," svěřila se. "Všechno nejlepší, tati. Díky bohu nevidíš, co se nyní děje. Ale stejně mi pořád strašně chybíš," dodala na závěr emotivního vzkazu.