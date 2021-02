Na hraničním přechodu Rozvadov je fronta 10 km, hlavně kamionů

Plzeň/Karlovy Vary - Na dálničním hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku je od rána fronta automobilů na výjezdu do Německa. Po 12:00 byla dlouhá deset kilometrů, o dva víc než ráno. Jde hlavně o kamiony cizinců. Dopravní policisté jsou na místě, řekla ČTK policejní mluvčí Ivana Jelínková. Řidiči, kteří nemají test na covid, musí jet přes přechod v pravém pruhu, kde je fronta. Ti, kdo ho mají z vnitrozemí, mohou jet v levém, volnějším pruhu, kde se tvoří menší kolony až u německých policejních kontrol. Kolony kamionů se už netvoří na přechodu v Pomezí nad Ohří.

Na Folmavě a ve Všerubech, hraničních přechodech na Domažlicku, je průjezd vozidel plynulý. Nejsou tam testovací stanoviště a řidiči přijíždějí s testy z vnitrozemí. Klid je od rána také na hraničních přechodech s Německem v Ústeckém kraji. Provoz je plynulý, kolony se netvoří, řekla ČTK mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová.

Policisté doporučují řidičům osobních aut, aby využívali jiné hraniční přechody než Rozvadov, nebo měli potvrzení o negativním testu z vnitrozemí už před cestou. Každý, kdo překračuje hranici, ho musí mít v němčině nebo angličtině, ne starší než 48 hodin. Nutná je i digitální registrace při vstupu do SRN.

Od neděle je na dálničním hraničním přechodu v Rozvadově testovací stanoviště Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Praha-západ. V úterý večer tam přibylo druhé, které zajišťují krajští hasiči.

"Na místo už jsme za dva dny dopravili tři kontejnery a tři elektrocentrály," řekl mluvčí hasičů Petr Poncar. Jeden kontejner využívají hasiči, druhý samaritáni a ve třetím vydávají hasiči čaj. Fronta zájemců je trvale 350 až 400 řidičů. Policie je pouští postupně.

"Za včerejšek (úterý) jsme udělali na odběrovém místě na dálničním přechodu 573 lidí a na starém rozvadovském přechodu 172 testů. A dnes v 08:00 už jsme byli zase na 500 testech," řekl koordinátor odběrových týmů Stanislav Částečka z asociace samaritánů. Na stanoviště na starém Rozvadově mohou jezdit řidiči po předchozí rezervaci mezi 06:00 do 14:00, zatím má být v provozu do soboty.

Obec Rozvadov je zahlcená kamiony, jezdí i neobjednaní řidiči. Non-stop stanoviště na dálnici je bez rezervace, organizovat tam frontu je ale problematické. Mezi řidiči kamionů je zhruba 98 procent cizinců, hodně jich je z jihovýchodní Evropy. Podle informací ČTK od českého řidiče kamionu se tam čeká na test až 20 hodin.

"Náš tým provedl od včerejších (úterních) 20:00 do dnešních 05:00 přes 380 odběrů, od 05:00 do 07:00 dalších 60. Tempo má jeden odběr za dvě minuty," řekl Poncar. Kromě Rozvadova zajišťují hasiči odběry v Tachově, Domažlicích, Stodě a dnes i pro krajskou hygienickou stanici. V úterý měla na stanovišti na rozvadovské dálnici začít provádět odběry soukromá firma, zatím podle Poncara nedorazila. "Doufáme, že nás během dneška vystřídají," řekl Poncar. Podle Částečky tam hasiči budou nejméně do 20:00.

Německo považuje ČR za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru, takže od neděle obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s ČR. Hranice mohou překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Po příjezdu musejí do karantény. Výjimku mají nákladní dopravci a někteří pendleři.

Kolony kamionů se na přechodu v Pomezí nad Ohří už netvoří

Po třech dnech, kdy se na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří tvořily dlouhé kolony čekajících kamionů, se situace uklidnila. Dnes od rána je provoz na hranici do Německa téměř plynulý. Pomohlo i posílení policejních hlídek.

"Na hraničním přechodu Pomezí momentálně nedochází k téměř k žádným kolonám. Nákladní vozidla jsou policejní hlídkou odkláněna na parkoviště poblíž odběrného místa. Policisté na místě na české straně v průběhu celého dnešního dne budou dohlížet na bezpečnost a plynulost v silničním provozu," uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Ještě v úterý se tvořily kolony především nákladních vozidel kvůli kontrolám policie na německé straně. Fronta kamionů, jejichž řidiči čekali na testy na koronavirus, dosahovala až čtyř kilometrů. Pro řidiče, kteří měli vše potřebné včetně testu na covid-19, byla silnice průjezdná.