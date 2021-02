Na hranicích s Německem začaly přísné kontroly, zatím bez front

Karlovy Vary - Na hranicích začaly od půlnoci přísnější kontroly lidí, kteří z České republiky míří do Německa. V Pomezí nad Ohří na Chebsku vzniklo přes noc na české straně testovací centrum, protože nově potřebují testy i řidiči kamionů. Dopravní problémy zatím nevznikají, aut směřujících k hranici je zatím minimum, zjistila na místě ČTK.

Při cestě do Německa musí mít nyní aktuální negativní test i řidiči kamionů. Z pendlerů budou moci do Německa jen zdravotníci nebo vybrané profese, cesta bude umožněna také z humanitárních důvodů, ale lidé musí účel cesty doložit.

Protože o víkendu kamionová doprava v Česku až na výjimky nejezdí, provoz na hraničním přechodu byl dnes ráno plynulý. Testovací místo je na české i na německé straně hranice. Na české straně zajišťuje testování Hasičský záchranný sbor (HZS).

"V součinnosti se záchranným útvarem HZS ČR Jihlava opět vytvoříme mobilní stanoviště u Pomezí nad Ohří, zhruba ve stejném místě, kde bylo vybudováno v minulých týdnech. Provádět by se tam mělo antigenní testování přeshraničních pracovníků, kteří mají povolený vstup do SRN a řidičů kamionů. Počítáme s tím, že jde o řidiče kamionové dopravy jen z území ČR, protože ostatní by měli mít negativní test už při vstupu do České republiky. Dopravu rozdělí policie značením na dva proudy, otestovaní přijíždějící budou směřovat na hranice, neotestovaní k mobilnímu stanovišti," popsal náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje Oldřich Volf. Na základě jednání se zástupci Centrálního řídicího týmu se podařilo získat zdravotnický personál pro testování, pomáhají i studenti střední zdravotní školy z Prahy.

Kromě testování řidičů a pendlerů - zdravotníků na hraničním přechodu kontroluje auta i česká policie, protože vjezd do Česka je také vjezdem do uzavřeného okresu Cheb, kde od pátku platí nařízená karanténa.

Ve Strážném nepouští německá policie do země žádná auta

Německá policie na hraničním přechodu ve Strážném na Prachaticku nepouští do země žádná auta. Provoz je podle informací ČTK malý. Na přechodu se kolony netvoří, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Velký provoz byl na přechodu podle pendlerů v sobotu, kdy tam čekala řada lidí, i hodiny.

Podle fotoreportéra ČTK nepouští dnes německá policie do země nikoho. Na místě jsou dvě velká policejní auta a několik hlídek, jež zastavují a kontrolují každé auto. "Bylo tam jen pár pendlerů, kolem desítky, minimální provoz. Za hodinu přijela asi čtyři auta, všechna německá policie otočila," popsal fotoreportér ČTK.

Situace na hranicích byla složitá již v sobotu, kdy tam čekala řada lidí, i hodiny. ČTK to dnes řekla Ludmila Pfeferová, která dojíždí za prací do Německa z Volar na Prachaticku a odjela již v sobotu.

"Je to od půlnoci uzavřené, už se sem nedostane nikdo. Museli jsme si udělat test. Já jsem jela navečer (v sobotu). Bylo tam narváno, hromada lidí, čekaly se hodiny, všichni panikařili, jestli nás pustí, nebo nepustí, stáli tam (němečtí policisté) se samopaly, měla jsem z toho hrozně špatný pocit," řekla Pfeferová.

Dřív pracovala jako masérka v německém hotelu, nyní vyrábí elektrosoučástky do automobilů. Jak dodala, domluvila se s vedoucím, který jí sehnal ubytování v Německu po dobu, než se situace vyřeší. "Budu tu i o víkendu, dokud se neotevřou hranice," řekla pendlerka.

Provoz na hranicích je na severu Čech zatím bez komplikací

Provoz na hranicích s Německem v Ústeckém a Libereckém kraji je podle policie zatím bez komplikací. "Zatím je to bez problémů," uvedla ráno mluvčí policie v Libereckém kraji Dagmar Sochorová. Obdobně se vyjádřila i mluvčí policie v Ústeckém kraji Jana Slámová. "Veškeré kontroly jdou za německou stranou, pouze monitorujeme situaci. Hlídky máme v terénu a v případě, že by měly podezření na nějaký problém v dopravě, že by se měly tvořit kolony, tak budeme regulovat dopravu, odklánět. Nepředpokládám ale, že dnes, v neděli, kdy bývá provoz minimální, by se měl objevit nějaký problém," dodala Slámová.

Až do odvolání přerušily České dráhy obousměrně provoz všech vlaků mezi ČR a Německem. Nadále ale jezdí vlaky na mezinárodní lince L7 z Liberce přes německou Žitavu do Varnsdorfu v Ústeckém kraji. "Všechny vlaky však budou přes německé území projíždět bez zastavení. Výstup a nástup ve stanicích Zittau, Mittelherwigsdorf, Hainewalde a Grossschönau nebude možný," uvedla na svém webu společnost Korid LK, koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji. Mezinárodní vlaková linka RE2 je rozdělená na dvě samostatné části, a to Liberec - Hrádek nad Nisou a Žitava - Drážďany.