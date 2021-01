Na hranicích byly dnes kvůli testování pendlerů místy kolony

Berlín - Na některých hraničních přechodech z Česka do Německa se dnes ráno kvůli zpřísnění opatření kvůli nemoci covid-19 koronaviru vytvořily fronty aut pendlerů, kteří čekali na povinné testy. Týkalo se to zejména hranic s Bavorskem, které od nich nově požaduje testy na koronavirus každých 48 hodin. Například na Folmavě na Domažlicku tak kolona aut ráno dosahovala až dvou kilometrů. Podle police tam byl ale provoz do Německa plynulý. Naopak ve Strážném na Prachaticku nebo v Ústeckém kraji na hranicích se Saskem fronty nebyly.

Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Čechy na kompromisu a chce dva testy na koronavirus týdně. Na hranicích se Saskem v Ústeckém kraji tak dnes policie neevidovala žádný problémy ani fronty, řekla ČTK mluvčí krajské policie Šárka Poláčková.

Jiná situace byla na hranicích s Bavorskem. V Pomezí nad Ohří na Chebsku fungovalo od dnešních 4:00 testovací místo, které zřídil Karlovarský kraj, další je za hranicemi na německé straně. Kolony k testovacímu místu se tvořily ale jen na české straně, kde pendleři získají výsledek testu na počkání. Po ránu byly dlouhé několik set metrů a dopravu tam řídila policie. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Krejčí se však dařilo fronty na testování oddělit od hlavní silnice, provoz na silnici do Německa tak byl plynulý. Z testování na německé straně jsou výsledky do druhého dne.

25.01.2021, 12:42, autor: Slavomír Kubeš, zdroj: ČTK

Nápor pendlerů byl i na přechodech do Bavorska v Plzeňském kraji, kde ráno jezdilo nejvíce Čechů do německých továren. Nejdelší, asi dvoukilometrová fronta osobních aut byla z české strany zřejmě na Folmavě.

Naopak v Železné Rudě na Klatovsku se fronty netvořily. Na německé straně byly odstavené desítky vozů a čeští pendleři stály frontu na ulici před Arberlandhalle v Bayerisch Eisensteinu (Bavorská Železná Ruda), kde testují zdarma od 05:00 do 09:00.

Bez front byl průjezdný podle tachovské policejní mluvčí Dagmar Jirouškové i dálniční přechod Rozvadov, největší v Plzeňském kraji. Podle informací ČTK je na německé straně odběrové místo až dál za hranicí u města Vohenstrauss v Horní Falci.

Agentura DPA s odvoláním na informace policie napsala, že na přechodech v Horní Falci byly ráno dlouhé kolony. Ve Waldmünchenu (na české straně Lísková) bylo asi 300 vozidel a ve Furth im Waldu/Folmava kolem 400, sdělil německý policejní mluvčí. Dodal, že počet vozidel a dopravní zácpa neustále narůstala a fronta se táhla až do ČR

Někteří pendleři podle vyjádření pro ČTK nově zavedené opatření považují za komplikaci, vzhledem k počtu nařízených testů prý vše nejde časově skloubit. Navíc na německé straně podle nich nejsou volné termíny na testy. "Kdyby byly jen dvakrát týdně, ale tohle nejde časově skloubit. Budeme chodit jenom do práce a na testy. (...) Proč musíme my třikrát čtyřikrát a Němci nemusí," řekla ČTK na bavorské straně hraničního přechodu Železná Ruda Lenka Sobotková, která pracuje v Grafenau v kovovýrobní firmě.

Klidněji bylo ve Strážném na Prachaticku. Kolony ani fronty se tam netvořily, vyhrazené parkoviště bylo k dnešním 10:00 plné asi z 90 procent, řekla ČTK prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Hraniční přechody v Plzeňském kraji jsou teď bez front pendlerů

Hraniční přechody z ČR do Bavorska v Plzeňském kraji, kde byly ráno dlouhé fronty, už jsou po 12:00 bez kolon. Od brzkého rána zažívaly nápor pendlerů, kteří jezdí za prací každý den. Nejdelší asi tříkilometrová fronta osobních vozů byla z české strany na Folmavě na Domažlicku. Testování na německé straně od Folmavy by mělo začít znovu ve 13:00 a potrvá do 16:00. Zatím je klid, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dnes ráno jezdilo nejvíce Čechů do německých továren.

Zhruba kilometrová fronta byla také v Lískové na Domažlicku. Na německé straně přechodu v Železné Rudě na Klatovsku stála od 04:00 do 10:00 na chodnících fronta až 100 pendlerů, vozy měli na odstavném parkovišti.

Na všech třech přechodech jsou na německé straně mobilní testovací stanice, na nichž Němci dělají zdarma pendlerům antigenní rychlotesty.

Dálniční přechod Rozvadov, největší v Plzeňském kraji, je od rána průjezdný zcela bez front. Podle informací ČTK je na německé straně odběrové místo až dále za hranicí ve Weidenu a mělo by být také před městem Vohenstrauss v Horní Falci.

Zpřísněné opatření vnímají oslovení pendleři jako komplikace. Tvrdí, že to nejde časově skloubit. Navíc na německé straně podle nich nejsou volné termíny na testy. Přitom Němci, kteří s nimi pracují, testovaní nejsou, řekli ČTK pendleři Václav Valdman, Lenka Sobotková a Marcela Drozdová, kteří dnes ráno čekali na antigenní testy v Bavorské Železné Rudě.

Sobotková byla na testech už zhruba 15krát a byla vždy negativní. Nakažených Čechů je podle ní minimum a pendleři si navíc dávají hodně pozor. "Od jara mám roušku celou pracovní dobu," řekla Drozdová, která pracuje jako prodavačka ve Zwieselu. Podle ní už nejsou volné termíny na registrace v bavorských městech, a když se uvolní, tak může být v práci.

Přísnější pravidla pro pendlery vedla ke kolonám do Bavorska

Kvůli přísnějším epidemickým pravidlům pro příjezd pendlerů z Česka do Německa se dnes na některých hraničních přechodech do Bavorska již brzy ráno tvořily fronty aut. Zcela klidná byla naopak situace na příjezdech do Saska, jak německá spolková policie sdělila ČTK. Sasko od českých přeshraničních pracovníků od neděle požaduje dva testy na koronavirus týdně, Bavorsko žádá nové rozbory každých 48 hodin.

Dlouhé kolony se týkají přechodů do Bavorska. Ve Waldmünchenu/Lískové bylo podle policie brzy ráno asi 300 vozidel a ve Furth im Waldu/Folmavě kolem 400 aut. Počet auto postupně narůstal a kolona se táhla až do České republiky. Ve Folmavě fronta vozů dosahovala až dvou kilometrů.

Naproti tomu klidnější byla situace na přechodu Schirnding/Pomezí nad Ohří. "Předpokládám, že většina dojíždějících již byla o víkendu testována, a proto nemají žádný problém," uvedla mluvčí tamní policejní stanice.

Zcela bez komplikací byl dnes příjezd do Saska. "Nová opatření dosud nevedla k žádné delší zácpě či čekací době," řeklo ČTK saské ředitelství spolkové policie. To dále uvedlo, že již zavedené namátkové kontroly v pohraničí více zintenzivnilo. "Na česko-německém pomezí jsme četnost znovuobnovených kontrol ještě navýšili," dodalo. Spolková policie informace o prohřešcích vůči karanténním opatřením hlásí zemským úřadům, které o pokutách rozhodují.

Německo od neděle považuje Českou republiku za epidemicky vysoce rizikovou oblast, což znamená především pro pendlery komplikovanější přeshraniční cesty za prací. Zatímco v Sasku postačují pendlerům dva testy na koronavirus týdně, Bavorsko žádá opakovat rozbory každých 48 hodin.