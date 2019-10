Na Hradě začalo jednání ústavních činitelů k zahraniční politice

Praha - Prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, předseda Sněmovny Radek Vondráček (oba ANO) a předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) se dnes odpoledne sešli na Pražském hradě k jednání o zahraniční politice. Tradiční schůzka nejvyšších ústavních činitelů se koná pravidelně zhruba jednou za čtvrt roku, dnes by se na ní měli zabývat mimo jiné možným zrušením uznání Kosova, což požaduje Zeman. Asi hodinu po začátku jednání se k nejvyšším ústavním činitelům připojí i ministři vnitra, zahraničí a obrany Jan Hamáček, Tomáš Petříček (oba ČSSD) a Lubomír Metnar (za ANO).

Proti Zemanovu návrhu na zrušení uznání Kosova se vyslovili Kubera, Babiš a Petříček. Podle ministra zahraničí sice uznání v roce 2008 bylo spojeno s řadou otazníků, ale vzhledem k zachování kontinuity české zahraniční politiky by nyní nebylo správné tehdejší rozhodnutí měnit, když se nijak nezměnila situace v Kosovu. Prezident tak pravděpodobně se svým návrhem neuspěje. Na případném zrušení uznání státu by se musela shodnout vláda.

Politici budou také řešit vztahy s Čínou a dalšími asijskými zeměmi. Debata se uskuteční v situaci, kdy se česko-čínské vztahy zhoršily. Tento týden pražská rada rozhodla o vypovězení partnerské smlouvy mezi hlavními městy obou zemí kvůli spornému článku o uznávání politiky jedné Číny, Peking reagoval oznámením o vypovězení smlouvy ze své strany. Prahu kvůli kroku ostře kritizoval čínský velvyslanec. Petříček jeho výroky označil za výhrůžky, které do diplomacie nepatří, a upozornil, že na stanovisku vlády k politice jedné Číny se nic nemění.

Ústavní činitelé by měli také mluvit o aktuálních evropských tématech včetně brexitu, přípravě českého předsednictví EU, sestavování Evropské komise nebo o západním Balkánu a politice rozšiřování EU. Tématem by měla být také politika týkající se klimatické ochrany nebo koordinace zahraničních cest. Ústavní činitelé by měli probrat i budoucnost českých zahraničních vojenských misí nebo kapacitu vládní letky.