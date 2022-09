Na hradě Windsor se konal obřad za královnu Alžbětu II.

Londýn - Spuštěním rakve královny Alžběty II., ze které byly odebrány korunovační klenoty, do krypty v kapli svatého Jiří na hradě Windsor skončil smuteční obřad, kterého se tam účastnilo asi 800 hostů. Byli mezi nimi členové královské rodiny, premiéři členských zemí britského Společenství či zaměstnanci královských sídel, kteří se s panovnictví osobně setkávali. Alžbětu II. večer pohřbí v královské kryptě po boku jejího manžela prince Philipa členové královské rodiny.

Po státním pohřbu a velkolepém průvodu v Londýně odpoledne přijel pohřební vůz s královninou rakví do městečka Windsor. Ke stejnojmennému hradu rakev panovnice doprovodilo procesí s čestnými strážemi po takzvané Dlouhé stezce, kterou lemovali vojáci z několika vojenských útvarů, vojáci rakev také doprovázeli. Každou minutu se rozezněly zvony a zevnitř hradního areálu zněly dělové salvy.

Procesí, které doprovázela smuteční hudba, na místě pozorovaly tisíce lidí. Zesnulou panovnici přišli vyprovodit také její mazlíčci. Zaměstnanci hradu na nádvoří přivedli psy corgi, plemeno, které Alžběta II. chovala celý život, a před hradem byl také královnin poník Emma.

K vojenskému doprovodu se na hradním nádvoří znovu přidali také vysoce postavení členové královské rodiny, včetně nového krále Karla III. Společně se odebrali do kaple svatého Jiří na menší smuteční obřad pro asi 800 lidí.

V doprovodu členů královské rodiny přenesli nosiči rakev do interiéru kaple. Sbor poté zazpíval Žalm 121. Bohoslužbu zahájil windsorský děkan David Conner. "Její klidná a důstojná přítomnost nám uprostřed našeho rychle se měnícího a často neklidného světa dodala důvěru, abychom stejně jako ona čelili budoucnosti s odvahou a nadějí," prohlásil na úvod bohoslužby o královně Alžbětě.

Po Connerovi přečetli modlitby tři kaplani z panství, na kterých královně nejvíce záleželo - Sandringhamu, Balmoralu a Windsoru. Korunní klenotník poté z rakve sňal královninu korunu, žezlo a jablko, které budou vráceny do londýnského Toweru. Královnin lord komoří, kterým byl bývalý ředitel tajné služby MI5 Andrew Parker, následně symbolicky zlomil svou úřední hůlku a položil ji na královninu rakev. Ta poté byla za zvuků hymny spuštěna do královské krypty. Rakev bude přenesena do rodinné hrobky, kde ji později večer během soukromého obřadu pohřbí členové královské rodiny.

Za zesnulou královnu se již v poledne uskutečnila hodinová bohoslužba ve Westminsterském opatství, které se zúčastnilo až 2000 hostů. S nejdéle vládnoucí panovnicí v britské historii se přijeli rozloučit příslušníci královských rodin, prezidenti a premiéři z celého světa, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebo amerického prezidenta Joea Bidena, který měl místo před českým premiérem Petrem Fialou.

Kázání přednesl arcibiskup z Cantebury Justin Welby, se čtením z evangelia podle Jana poté mimo jiné vystoupila i britská premiérka Liz Trussová. Na závěr bohoslužby zazněla obřadní vojenská skladba Last Post následovaná dvěma minutami ticha pro celou Británii. Po zpěvu hymny nakonec na kůru se sólovým žalozpěvem vystoupil vrchní královský dudák.

Rakev s pozůstatky Alžběty II. poté putovala smutečním průvodem z Westminsterského opatství přes Buckinghamský palác, který byl královniným domovem po 67 let i místem narození jejího syna, krále Karla III. Do tří smutečních průvodů s čestnými strážemi se zapojilo až 4000 příslušníků různých vojenských útvarů.

Hrad Windsor, který původně nechal postavit Vilém Dobyvatel, byl v průběhu staletí několikrát přestavován a upravován. Podle agentury Reuters je ale považován za nejstarší a největší obývaný hrad na světě. Královna tam prožila mnoho času, od druhé světové války až po pandemii covidu-19. Podle britských médií se zvláště v posledních letech stal jejím oblíbeným sídlem.

Alžběta II. večer spočine po boku svého manžela prince Philipa, vévody z Edinburghu, který zemřel loni v dubnu. Státní smutek bude na žádost nového krále pokračovat do 26. září.

V Hyde Parku sledují pohřeb davy Britů a zahraničních návštěvníků

Davy Britů i turistů se dnes rozloučily s královnou Alžbětou II. v londýnském Hyde Parku, kde v tichosti sledovaly pohřeb panovnice, která stála v čele Británie přes 70 let. Návštěvníci postávali na chodnících a trávnících nebo seděli na dekách, bundách a skládacích židlích, zatímco obřad v nedalekém Westminsterském opatství přenášelo několik velkoplošných obrazovek. Na mnohých lidech bylo vidět, že jen stěží potlačují slzy.

Areál pro sledování pohřbu byl připraven v rohu parku u vítězného oblouku Marble Arch. Kolik lidí tam dopoledne dorazilo, nebylo ihned jasné, ovšem jejich počet pravděpodobně dosahoval desítek tisíců. Mnozí měli britské vlajky nebo obrázky zesnulé královny.

Hromadné sledování pohřbu probíhalo zcela poklidně, přičemž návštěvníci událost pojímali různě. Lidé blíže u obrazovek většinou seděli a příliš nemluvili nebo stáli vedle sebe a drželi se jeden druhého. Ti ve vzdálenějších místech byli hlučnější. Mnozí si přinesli občerstvení, k vidění byly i lahve šampaňského.

Krátce před polednem celý dav spojily dvě minuty ticha, které narušovaly jen vrány a nejmenší děti. Prostranství u obrazovek mezitím zalévalo sluníčko, které na několik minut vysvitlo na jinak spíše zatažené obloze.

Publikum v Hyde Parku bylo věkově různorodé a mezinárodní. Zpravodaj ČTK mluvil s párem z Německa, skupinou žen s africkými kořeny nebo s rodinou ze Slovenska. "Měli jsme asi měsíc dopředu naplánovaný výlet... a zrovna to tak vyšlo," řekla maminka Alena. "Je to pro nás velká čest, že tady můžeme být... Královna pro nás byla vždy takovým symbolem čistoty, dobrosrdečnosti. Byla asi jediný politik, kterého za celý svůj život znám, který neměl žádný větší skandál," dodal otec Tomáš.

Dav se začal rozcházet krátce po poledni, zatímco rakev s královnou putovala z Westminsterského opatství k Buckinghamskému paláci a Hyde Parkem zněla salva na počest Jejího Veličenstva.