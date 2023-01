Na Hrad se vrátí standarta, jíž nahradily trenýrky, uvedl Pavel

Praha - Skupina Ztohoven vrátí na Pražský hrad prezidentskou standartu, kterou v roce 2015 při jedné ze svých akcí vyměnila za rudé trenýrky na protest proti politice prezidenta Miloše Zemana. Uvedl to dnes prezidentský kandidát Petr Pavel. Standarta se podle něj ale vrátí až do rukou nového prezidenta. Podmínkou vrácení je to, že hlavou státu nebude Andrej Babiš (ANO), uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí Pavla Eva Hromádková. Zhotoven po své akci tvrdili, že standartu rozstříhali a rozdali lidem.

Člen skupiny vystupující pod jménem Petr Žílka dnes ČTK řekl, že rozstříhána byla jen část standarty. Ta se skládá z dvou vrstev bílé látky, podkladu či nosiče, na nichž jsou z obou stran vyšité státní symboly - ty jsme odpárali a rozstříhali, podklad zůstal zachován, řekl. Při setkání s Pavlem se podle něj dohodlo, že právě tento nosič skupina poskytne příští hlavě státu, a završí se tak celá někdejší akce výměny standarty za trenýrky. Jedinou podmínkou je to, že se prezidentem nestane Babiš, protože ten pro skupinu představuje pokračování zemanovské linie, uvedl.

Případ s trenýrkami se dostal k soudu, zatímco obvodní soud původně muže obžaloby zprostil a chtěl případ předat do přestupkového řízení, žalobkyně proti rozhodnutí podala stížnost. Nakonec členové skupiny odešli s podmíněnými tresty a povinností Správě Pražského hradu nahradit přes 55.000 korun za poškozenou střechu a přestřižené lanko u stožáru, za ukradenou standartu měli zaplatit 8400 korun.

Muži se hájili tím, že mají právo na svobodný projev. Odvolací soud uvedl, že právo na svobodu slova není možné řadit nad právo na majetek. Červené trenýrky se v české společnosti od té doby staly všeobecně srozumitelným symbolem nesympatií se způsobem Zemanovy politiky. Zeman v roce 2018 na Pražském hradě na venkovním ohništi spálil červené trenky. Podle Zemana je jeho kancelář zakoupila za korunu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pavel dnes uvedl, že se sešel s lidmi, kteří z Hradu vzali standartu a dohodl se s nimi na jejím vrácení. "Nedávno jsem se dozvěděl, že prezidentská standarta, která byla v roce 2015 odcizena z Hradu, existuje a nebyla úplně zničena, jak se povídalo. Zejména pro ty, kteří slouží vlasti, má obrovský symbolický význam," uvedl.

"Standarta se na Hrad vrátí, ale až do rukou nového prezidenta. Jejich podmínkou vrácení je, že hlavou státu nebude Andrej Babiš. Mělo by tak dojít k naplnění hesla Pravda vítězí. Do vyhlášení výsledku voleb tedy bude standarta v úschově," doplnil. Uvedl, že neschvaluje, co tehdy členové skupiny Ztohoven udělali, ale rozumí tomu, proč to udělali. "Věřím, že situace na Hradě se v březnu změní. Chci tam vrátit politiku založenou na hodnotách demokracie a svobody a jsem rád za dnešní dohodu, že spolu s hodnotami se tam vrátí i prezidentská standarta," napsal.