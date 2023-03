Na Hrad dorazil Vystrčil i hosté z řad zákonodárců či prezidentských kandidátů

Praha - Na Pražský hrad už dorazili na inauguraci nového prezidenta Petra Pavla také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) či šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Při příjezdu se Vystrčil pozdravil s příznivci na třetím hradním nádvoří.

Na Hrad už před 13:00 začali přicházet další hosté z řad poslanců, senátorů, velvyslanců nebo neúspěšných kandidátů na hlavu státu, mimo jiné senátor Pavel Fischer, ekonomka Danuše Nerudová nebo poslanec Jaroslav Bašta (SPD).

"Má historickou šanci spojit rozdělené půlky společnosti. Doufám, že vyhoví naší žádosti a dá veto na protiústavní a retroaktivní asociální návrh vzít důchodcům peníze," řekl novinářům předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, kterého Pavel porazil v druhém kole volby. Narážel na spornou vládní návrhu na sníženou valorizaci penzí, která prošla Sněmovnou a Senátem. "Pokud by to udělal, myslím si, že by to získalo obrovskou podporu i u voličů, kteří volili mě," míní. Myslí, že Pavel bude profesionální prezident.

Na místě je též pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). "Vnímám tu funkci z etického a morálního hlediska za nejvýznamnější," řekl Svoboda novinářům. Pavlova předchůdce Miloše Zemana nechtěl hodnotit. Za Pavlovu základní vlastnost považuje, že se umí chovat a že má velké vědomosti o podobě dnešního světa.

Podle bývalého předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) by byla směrem k Zemanovi na místě určitá velkorysost, neboť byl dvakrát zvolen v přímé volbě, byl to předseda strany, vlády i Sněmovny. "Za nějakých 50 let, možná už dřív, se o něm bude psát úplně jinak než dneska," uvedl. K Pavlovi místopředseda ANO řekl, že je pozitivní signál, že se před rozhodnutím o důchodové novele ještě sejde se zástupci opozice.

Předseda SPD Tomio Okamura doufá, že Pavel bude hájit zájmy českých občanů. K Zemanovi řekl, že byl výraznou osobností.

Složení prezidentského slibu je naplánováno na 14:00 na společné schůzi obou komor Parlamentu. Konat se bude tradičně ve Vladislavském sále na Pražském hradě za přítomnosti asi 800 hostů. Předcházel jí oběd Pavla a Zemana s manželkami.