Praha - Již mnoho poznatků mohl od pondělí, kdy se hokejová reprezentace sešla poprvé, načerpat kouč Miloš Říha starší. Přístup hráčů se mu hodně zamlouvá, líbí se mu, jakou mají chuť reprezentovat. Sám je na tom podobně a natěšeně vyhlíží svůj ostrý start ve funkci, jímž bude čtvrteční zápas se Švédy.

"Kluci jsou protřelí Evropou, dalo se na nich poznat, že mají chuť a poslouchají. Už od prvního tréninku jsme nastavili disciplínu a svižný trénink, což ale mají v kůži, a to je jedině dobře, že je nemusíme k ničemu přemlouvat," řekl dnes Říha novinářům.

"Moderní hokej je všude stejný, kde hrají, ať je to Švédsko, Finsko. V Rusku je to možná maličko jiné a hraje se tam více na obranu s trpělivým čekáním, ale pětky jsme spolu propojili tak, aby si kluci dobře rozuměli," uvedl ke složení formací, s nimiž se chystá na Seveřany.

Na tréninku chtěl hodně po hráčích také to, aby proměňovali šance a tlačili se do prostoru před brankou. "Mužstva jsou vyspělá v obranách, hlavně Švédové, ale i Finové. A do šancí se pak dostáváte sporadicky. Když už se do ní dostaneme, měli bychom to využít. Nechce se nám ubíjet se v rozích," nastínil Říha.

Právě s přehráváním akcí se reprezentace občas potýkala v nedávné minulosti. "Je to český hokej. Samozřejmě chceme, aby byla akce nádherná, ale nelze to přehánět," podotkl Říha.

Důležitou roli budou hrát jako obvykle pasáže při oslabeních a přesilovkách. "Věříme, že přesilovky budeme mít, protože je vidět, že kluci mají pohyb a chtějí v pohybu hrát. A my jim ho necháváme, protože určitě nechceme hned ustupovat na naši modrou čáru. Chceme hrát celoplošný hokej a kluci na něj mají," je přesvědčený.

Přiznal, že sám možnost trénovat národní mužstvo hodně prožívá. "Prožívám to každý den. Lidé se chovají jinak, když přijedu jako kouč reprezentace, než když jsem přijel jako 'obyčejný' trenér. Je to samozřejmě jiné. Jste nejvíc na očích, máte největší zodpovědnost a je to nejvíc, co trenér může v trenérské praxi dokázat," prohlásil Říha.

A jeho předsevzetí - být v nové roli na střídačce klidnější? "Štve mě akorát to, když hráč neodevzdává stoprocentní maximum. A tady by měl každý odevzdávat 120 procent. Když budou hráči tohle odvádět, proč potom na střídačce zvedat hlas? Hokej je hrou chyb. My bychom jich jen chtěli udělat co nejméně," uzavřel Říha.