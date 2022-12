Na hráče jsem hrdý, řekl Van Gaal po dalším penaltovém neúspěchu s Argentinou

Lusail (Katar) - Trenér nizozemských fotbalistů Louis van Gaal prohlásil, že je navzdory vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa na své svěřence hrdý. "Oranjes" proti Argentině stáhli dvoubrankové manko a dovedli zápas do penalt, v nich ale stejně jako v semifinále šampionátu v roce 2014 na Jihoameričany nestačili. I tehdy byl na nizozemské lavičce Van Gaal, jenž po pátečním duelu potvrdil konec u národního týmu.

"Nebudu pokračovat, tohle byl můj poslední zápas," řekl Van Gaal na tiskové konferenci. Už od dubna se počítá s tím, že funkci opět převezme staronový trenér Ronald Koeman. "Opouštím skvělý kolektiv, vynikající fotbalisty s velkým týmovým duchem," doplnil končící kouč.

Jednasedmdesátiletá trenérská legenda převzala tým loni v srpnu po Euru, na kterém vyřadila Nizozemce v osmifinále česká reprezentace. Bývalý kouč Ajaxu, Barcelony, Bayernu Mnichov nebo Manchesteru United vedl rodnou zemi už potřetí v kariéře. Během druhého angažmá získal na MS 2014 v Brazílii bronz poté, co ho v semifinále zastavila rovněž Argentina.

"Podruhé jsme prohráli na penalty s Argentinou a znovu u toho byl ten stejný trenér. Poučili jsme se, a proto jsem po hráčích chtěl, aby v klubech trénovali pokutové kopy. Jenže situace během zápasu se nedá nikdy úplně natrénovat," poznamenal Van Gaal.

Argentinu poslal do vedení v 35. minutě premiérovou reprezentační trefou Nahuel Molina a v 73. minutě zvýšil z pokutového kopu Lionel Messi. V 83. minutě ale snížil střídající Wout Weghorst, jenž v závěru nastavení po signálu z přímého kopu poslal zápas do prodloužení. V následném rozstřelu neuspěli kapitán Virgil van Dijk a Steven Berghuis, na druhé straně minul pouze Enzo Fernández.

"Nemůžu si nic vyčítat, tým jsme připravili nejlépe, jak to bylo možné. Penalty jsou pořád loterie, dnes byla šťastnější Argentina," podotkl nizozemský trenér. "Dokázali jsme se vrátit do zápasu proti týmu, který je v obraně vynikající. Hráči do toho dali všechno, teď sedí v kabině úplně vyřízení. Jsem na ně opravdu hrdý, vždyť během 20 zápasů jsme neprohráli ani jeden," připomněl Van Gaal svou bilanci během třetího angažmá u reprezentace.

Od ledna převezme "Oranjes" opět Koeman, který je vedl už mezi lety 2018 až 2020. Van Gaal, jenž na jaře úspěšně absolvoval léčbu rakoviny prostaty, se zatím o případném pokračování trenérské kariéry nerozhodl.