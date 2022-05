Na Hrabalovo Kersko přišlo přes 1200 lidí, lákala i spisovatelova chata

Kersko (Nymbursko) - Na 23. ročník Hrabalova Kerska dnes dorazilo 1224 lidí. Kromě odpoledního kulturního programu, ve kterém na spisovatele vzpomínal například protagonista Pepina z filmových Postřižin Jaromír Hanzlík, si letos mohli příznivci Bohumila Hrabala prohlédnout i spisovatelovu chatu a jeho auto Ford Escort z roku 1983. Do chaty, kde spisovatel žil a tvořil, se dnes podívalo zhruba 800 lidí. ČTK to řekli pořadatelka festivalu Jana Kubová a historik Polabského muzea Pavel Fojtík.

"Letos vlastně díky rozdávání samolepek každému účastníkovi poprvé víme, kolik sem přijde lidí, vždy to byl jen odhad," řekla Kubová. Do Kerska mohli lidé přijet autobusy vypravovanými speciálně kvůli akci z Nymburka nebo na kolech. Přijel například manželský pár až z Plzně.

Mezi hosty byl i sochař Aleš Hnízdil, který vytvořil Hrabalův náhrobek. Vzpomínal třeba na to, že spisovatel si někdy zapisoval texty svých knih do kuchařek. Mezi dalšími hosty byli například herci Pavel Nový a Petr Brukner. Nymburská knihovna jako novinku připravila pro rodiče s dětmi Hrátky s knihovnou u Hrabalova poeziomatu, vystřídalo se několik hudebních skupin.

Specialitou letošního ročníku bylo druhé otevření Hrabalovy chaty v tomto roce. Poprvé byla zpřístupněna letos v únoru při příležitosti 25 let od Hrabalova úmrtí a o její prohlídku byl velký zájem, přišlo téměř 1000 lidí, dnes zhruba 800. "Lidi určitě nalákalo také Hrabalovo auto a panely s návrhy na budoucí řešení zázemí chaty," řekl ČTK Fojtík. Návrhy připravili studenti katedry architektury Fakulty stavební ČVUT.

Na konci loňského roku chatu odkoupil Středočeský kraj. Spravuje ji Polabské muzeum, jehož součástí je Vlastivědné muzeum v Nymburce, které dlouhodobě spravuje stálou expozici Bohumila Hrabala. "Nyní se věnujeme restaurování chaty, díky dobovým fotografiím ji můžeme uvést téměř do stejného stavu, jako byla před 30 lety," doplnil Fojtík. Plánovaná expozice, která připomene život a tvorbu Bohumila Hrabala i jeho vztah k rekreační osadě Kersko, by se měla otevřít na konci března 2024, při příležitosti 110 let od spisovatelova narození.

První ročník festivalu příznivců díla Bohumila Hrabala se konal v květnu 1999. Každým rokem se účastníci nejprve vydávají na dopolední procházku po místech, která měl spisovatel rád. Letošní ročník festivalu příznivců Bohumila Hrabala se po dvou letech odehrál v tradičním termínu, kterým je předposlední květnová sobota. Loni se konal až v červnu, v roce 2020 kvůli covidovým omezením nebyl vůbec.