Na Hovorkově výkonu nenajdu sebemenší chybu, řekl Trpišovský

Milán - Výborným výkonem se v prvním duelu základní skupiny fotbalové Ligy mistrů na hřišti Interu Milán prezentoval slávistický stoper David Hovorka. Šestadvacetiletá letní posila Pražanů si skvěle vedla v soubojích proti obávanému útočníkovi Romeluovi Lukakuovi, kterého nepustila do větší šance, a výrazně se podílela na remíze 1:1. Trenér Jindřich Trpišovský na Hovorkově výkonu nenašel chybu.

"Kdo dneska viděl Davida Hovorku, tak si myslím, že ve všech stupních bodování musí dostat nejvyšší hodnocení. Když vidíte, že se vyrovná hráči jako je Lukaku, tak dneska nenajdu sebemenší chybu v tom, abych mu mohl něco vyčítat. Myslím si, že to je pro něj velké zadostiučinění," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

V rozhovoru s novináři nechtěl Hovorka svůj výkon rozebírat. "Jsem hlavně rád za tým, jak fungujeme. Není to otázka jednoho dvou hráčů. Díky kolektivní hře pak rostou i naše výkony. Jsem jedině rád, že tu můžu být a hrát takové zápasy," uvedl šestadvacetiletý Hovorka, který pod Trpišovkým působil v Žižkově a Liberci.

V soubojích s Lukakuem si vedl znamenitě navzdory Belgičanově výškové a hmotnostní převaze. "Když se na mě podíváte, tak musím být agresivnější. Z toho to vyplývá, tak to mám asi vrozené. Když se na sebe podívám po zápase, tak se trochu stydím, ale na hřišti chci odvést maximum a jít do toho po hlavě. Co víc si přát, než hrát na San Siru a hrát rovnocennou partii s kluky, kteří hrají světovou špičku," konstatoval kladenský rodák.

"Sešívání" vedli od 63. minuty, jenže senzační výhru ztratili ve druhé minutě nastavení. "Pokud to bereme z toho průběhu, což jsme sami nečekali, i když jsme si věřili a chtěli jsme hrát to, co hrajeme, a vnutit Interu náš styl, což se nám dařilo druhý poločas, tak je to škoda. Budeme z toho trochu mrzutí, ale zase na druhou stranu, kdybychom si před zápasem řekli, že budeme hrát 1:1 na San Siru, tak bychom to brali všemi deseti," dodal Hovorka, jehož Pražané přivedli v červnu z Jablonce.