Na hory do ciziny vyráží každý šestý Čech, vede Rakousko

Praha - V zimě na dovolenou na hory odjíždějí dvě pětiny Čechů, každý šestý se vydává do zahraničí. Nejčastějším cílem v cizině je Rakousko, následují Itálie a Slovensko. Na hory do zahraničí vyrážejí tři čtvrtiny Čechů s partnerem, téměř 40 procent lidí s dětmi. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu.

Zimní dovolenou na horách v zahraničí tráví nejčastěji Češi ve věku 18 až 24 let, na hory do ciziny jich jezdí 27 procent. Za lyžováním za hranice se vydávají muži téměř dvakrát častěji než ženy. Mužů podle průzkumu na hory do zahraničí odjíždí 21 procent, žen 13 procent. Pokud lidé vyrážejí v páru, muži častěji hradí dovolenou svým partnerkám. "I tak ale pětina českých žen platí dovolenou partnerům," doplnil manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Z destinací pro zimní lyžařské dovolené jsou mezi Čechy nejoblíbenější rakouské Alpy. Podle průzkumu NMS však jejich popularita mírně klesla, zatímco vzrostl zájem o Slovensko.

Češi, kteří vyrážejí lyžovat do zahraničí, nepodceňují zdravotní pojištění. Téměř 75 procent z nich si zařizuje k evropskému průkazu zdravotního pojištění komerční pojištění. "Evropský průkaz zdravotního pojištění, tzv. EHIC kartu, lze uplatnit pouze ve státních nemocnicích a zdravotnických zařízeních. V zahraničních lyžařských střediscích je ale většina klinik soukromá. EHIC také nekryje náklady na transport nebo škody z odpovědnosti," upozornil Divoký.