Praha - Na horských silnicích nižších tříd v Libereckém kraji leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Místy jsou na nich v Krkonoších vyjeté koleje. Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá uježděný sníh. Hlavní tahy včetně D1 jsou na Vysočině holé a sjízdné bez omezení.

Jihomoravský kraj

Silnice jsou sjízdné většinou se zvýšenou opatrností. V Brně, na Brněnsku a Vyškovsku leží na silnicích nižších tříd zbytky rozbředlého sněhu, hlavní tahy jsou ale holé, vlhké a jízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Na Vyškovsku nadále platí uzavírka silnice z Drnovic do Podomí pro nákladní auta nad 12 tun. Teploty se na území kraje pohybují od minus sedmi do minus dvou stupňů Celsia, silničáři hlásí sněhové přeháňky a místy mlhu.

Na Blanensku a Znojemsku leží na silnicích ošetřených pouze inertním posypem a na lesních cestách ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Meteorologové na dnešek předpovídají většinou zataženo, místy se slabým sněžením, odpolední teploty vystoupí až na dva stupně nad nulu.

Královéhradecký kraj

V Krkonoších a v nejvyšších polohách Orlických hor je často na vedlejších silnicích ujetá vrstva sněhu ošetřená posypem. Silnice v horských oblast Královéhradeckého kraje mohou také namrzat z vytékající vody. Silnice v regionu jsou jinak suché, vymrzlé sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to zjistila z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

V Královéhradeckém kraji se ráno teploty pohybovaly od minus deseti do minus jednoho stupně Celsia a bylo od polojasna po zataženo bez srážek.

Meteorologové na dnešek předpovídají v regionu oblačno až zataženo, přechodně ojediněle polojasno, výjimečně slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou až plus třemi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus čtyř.

Liberecký kraj

Na horských silnicích nižších tříd je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Místy jsou na nich v liberecké části Krkonoš vyjeté koleje. Jinak jsou povrchy vozovek v kraji suché, vymrzlé, vlhké či mokré, vyplývá z údajů na dopravním webu.

Teploty v kraji byly ráno mezi nulou až minus sedmi stupni Celsia, na Jizerce v Jizerských horách bylo dokonce pod minus deseti stupni Celsia. Posledních 24 hodin bylo beze srážek.

Podle předpovědi by dnes v kraji mělo být zataženo až oblačno, ojediněle se slabým sněžením. Přechodně může být ojediněle polojasno. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi nulou a třemi stupni Celsia, na horách budou maxima od minus čtyř do minus jednoho stupně.

Pardubický kraj

Na silnicích v kraji zůstává sníh už jen výjimečně. Řidiči na něj mohou narazit pouze ve výše položených oblastech. Tvoří uježděnou vrstvu, místy může být zledovatělý, uvádějí silničáři.

Klouže to na komunikacích druhé a třetí třídy v oblasti Lanškrouna nebo Žasmberka. Silnici I/11 přes Suchý vrch na Orlickoústecku pokrývá ujetá vrstva sněhu s inertním posypem, V Železných horách se místy tvoří závěje.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno, foukal slabý vítr. Na Svitavsku se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus šesti a minus jedním stupněm.

Kraj Vysočina

Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou na Vysočině holé a sjízdné bez omezení. Někde mohou být po nočním sněžení a chemickém ošetření mokré. Na vedlejších silnicích leží ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Někde průjezd zhoršují zmrzlé vyjeté koleje. Podle silničářů jsou silnice nižších tříd sjízdné se zvýšenou opatrností.

Vozy zimní údržby podle dispečerky krajských silničářů Evy Muškové vyjížděly v noci ve všech okresech. "Nad ránem se kvůli sněžení znovu vracely na Havlíčkobrodsko," řekla Mušková.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo, místy může slabě sněžit. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od minus tří do jednoho stupně Celsia. Povane jen mírný vítr s rychlostí okolo 20 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá dnes ráno uježděná vrstva sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. S uježděným sněhem musejí řidiči počítat také na některých silnicích nižších tříd na Kroměřížsku. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou povětšinou holé, suché a vymrzlé. Na Uherskohradišťsku se na nich mohou tvořit zmrazky nebo námraza. Lokálně také snižují dohlednost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

V kraji je převážně polojasno až oblačno, místy fouká slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od minus 11 do minus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus tří stupňů Celsia. Přes den bude zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno, ojediněle se slabým sněžením. Zpočátku se objeví i mrznoucí mlhy. Vát bude slabý jihovýchodní až jižní vítr, který večer a v noci zesílí.