Na horských silnicích leží ujetý sníh

Liberec - V Jizerských horách a západní části Krkonoš v Libereckém kraji v noci slabě sněžilo. Rozbředlý sníh či jeho zbytky tam jsou místy i na hlavních silnicích. Řidiči v Královéhradeckém kraji musejí být opatrní při cestě do Krkonoš a Orlických hor. Na nesolených silnicích tam leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Na Vysočině jsou zbytky zledovatělého sněhu na silnicích nižší třídy, které se sypou drtí, hlavně v lesích Žďárska.

Liberecký kraj

V Jizerských horách a západní části Krkonoš v Libereckém kraji v noci slabě sněžilo. Rozbředlý sníh či jeho zbytky tam jsou místy i na hlavních silnicích. Na vedlejších silnicích v horách je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Povrchy vozovek v dalších částech Libereckého kraje jsou mokré nebo vlhké a sjízdné se zvýšenou opatrností. Teploty jsou kolem nuly, na horách mezi minus pěti až minus dvěma stupni Celsia a místy viditelnost snižují mlhy. Vyplývá to z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Meteorologové očekávají, že dnes bude přes Česko přecházet studená fronta. V kraji by mělo být většinou zataženo, dopoledne by mělo mrholit jen ojediněle, odpoledne a večer bude pršet či sněžit a ojediněle mohou být srážky i mrznoucí. Hranice pro sněžení bude postupně klesat, večer by mělo pršet už jen v polohách pod 400 metrů nad mořem.

Nejvyšší denní teploty budou dnes v kraji mezi dvěma až pěti stupni Celsia, na horách mezi minus dvěma a jedním stupněm. Vítr bude během dne postupně zesilovat, v nárazech může večer ve Frýdlantském výběžku dosahovat rychlosti kolem 60 kilometrů v hodině a na horách přes 70 kilometrů.

Královéhradecký kraj

Řidiči v Královéhradeckém kraji musejí být opatrní při cestě do Krkonoš a Orlických hor. Na nesolených silnicích tam leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Místy může být sníh na silnicích zledovatělý. Sníh pokrývá místy i silnice na Broumovsku v okrese Náchod, uvedli silničáři. Odpoledne by se ve vyšších polohách kraje mohly objevit sněhové přeháňky.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno většinou vlhké nebo mokré a s opatrností sjízdné. Teploty se pohybovaly kolem nuly, na horách kolem minus čtyř stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno. Odpoledne a večer od severu do kraje přijde občasný déšť nebo sněžení. Teploty by se dnes měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů, na horách od minus tří stupňů do nuly.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Především na komunikacích ve vyšších polohách leží ujetá vrstva sněhu. Na Karvinsku, Opavsku, Novojičínsku a v Ostravě jsou ale silnice první třídy sjízdné bez omezení. Stejně tak i dálnice D1. Vyplývá to z informací, které na webu zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Na Bruntálsku jsou silnice mokré po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách leží zbytky sněhu. Na Novojičínsku řidiči mohou narazit na zmrazky, které vznikly po denním tání. Na Frýdecko-Místecku jsou na silnicích v horských oblastech zbytky sněhu.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je nadále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je ledovka.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji spíše oblačno až zataženo a ojediněle sněhové přeháňky. Teploty budou okolo dvou stupňů Celsia.

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou zbytky zledovatělého sněhu na silnicích nižší třídy, které se sypou drtí, hlavně v lesích Žďárska. Silničáři tam v noci na dnešek obnovovali posyp. Několik sypačů jezdilo také na Havlíčkobrodsku. Jinak jsou vozovky převážně holé a vlhké, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený.

Teploty v kraji byly ráno od nuly do minus tří stupňů Celsia, během dne budou nejvýš mezi dvěma až pěti stupni Celsia. Později odpoledne na Vysočině podle Českého hydrometeorologického ústavu začne sněžit.

Sněžení nebo sněhové přeháňky budou postupovat od severu, v polohách s nadmořskou výškou pod 500 metrů mohou být smíšené srážky. Vítr bude zesilovat, večer může mít v nárazech rychlost přes 50 kilometrů v hodině.