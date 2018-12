Hradec Králové - Silnice v horách v Královéhradeckém kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností, leží tam místy rozbředlý sníh. Na silnicích druhé a třetí třídy v nejvyšších partiích Orlických hor je na vozovkách ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Dnes ráno bylo na většině území Královéhradeckého kraje zataženo, mlhavo a teploty se pohybovaly od nula stupňů Celsia do plus pěti stupňů. Meteorologové na dnešní den předpovídají zpočátku zataženo ojediněle s deštěm, odpoledne místy přechodně oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od čtyř do sedmi stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem dvou stupňů Celsia. Vát by měl mírný vítr do 20 kilometrů v hodině.