Na Horní náměstí v Olomouci dnes doputoval vánoční strom, pochází z Hluboček

Olomouc - Na Horní náměstí v Olomouci dnes odpoledne dorazil letošní vánoční strom. Zhruba 30 metrů vysokou jedli, kterou bylo potřeba pokácet z bezpečnostních důvodů, věnovala městu rodina z Hluboček. Strom však bylo nutné na místě před převozem zkrátit. Do Olomouce jej dovezl tahač dlouhý zhruba 22 metrů a široký šest metrů, netradiční transport na jeho náročné cestě mohli během patnáctikilometrové trasy sledovat obyvatelé Mrskles, Přáslavic a velké části Olomouce. Vánoční strom bude slavnostně rozsvícen v neděli 21. listopadu současně se zahájením vánočních trhů.

"Strom jsme měli hodně rádi, je to náš rodinný strom. Jeho spodní větve však již začaly ohrožovat procházející, byl už opravdu velmi vysoký a starý. Hrozilo, že by mohl spadnout na náš barák s babičkou. Bylo to tedy z bezpečnostních důvodů. Vzhledem k tomu, že k němu máme takový citový vztah, jsme rádi, že bude ozdobou náměstí," řekla dnes ČTK majitelka pozemku Markéta Repecká. Slavnostní rozsvícení stromu na Horním náměstí si nenechá s rodinou ujít. "Vezmeme i naši osmdesátiletou babičku, aby viděla, že tak krásný strom nepřijde vniveč a že ještě poslouží," doplnila Repecká.

Téměř 30 metrů vysokou jedli bylo potřeba před instalací zkrátit na zhruba 20 metrů. "Kvůli bezpečnosti si netroufneme na náměstí stavět vyšší strom," uvedl vedoucí oddělení kultury olomouckého magistrátu Radim Schubert. Náročný byl také samotný transport. Po zkrácení stromu bylo totiž potřeba větve svázat. Horké chvíle řidiči po cestě přinesly i úzké ulice, především v historickém centru města. Oproti původnímu plánu náklad na náměstí dorazil až o tři hodiny později, než se původně počítalo. Do samotného rozsvícení chtějí zástupci města vánočnímu stromu ještě vybrat jméno, navrhovat jej již tradičně mohou obyvatelé města. Soutěžní návrhy přijímá oddělení kultury do 12. listopadu.

Blížící se Vánoce v centru krajského města připomíná kromě vánočního stromu i postupné stavění 130 stánků pro vánoční trh, jejich slavnostní otevření je naplánováno stejně jako s rozsvícením stromu na 21. listopadu. Centrum města oživí během adventu také hudební vystoupení, kino s pohádkami pro děti, kulinářské show i oblíbená mikulášská nadílka. Kromě tradičních věcí, jako je například historický kolotoč nebo Ježíškova dílna, chystají pořadatelé i novinku - jeden speciální stánek, na jehož střechu se bude dát vystoupat a bude tak sloužit jako malá rozhledna s výhledem na vánočně vyzdobené náměstí.

Převoz vánočních stromů plánují již také další města. Například v Přerově je jeho převoz naplánován na sobotu 20. listopadu, půjde o patnáctimetrovou jedli z Partutovic na Hranicku. Během dalšího týdne pak bude strom nazdoben a společně s ním se zkrášlí i náměstí, samotné rozsvícení stromu je naplánováno na první adventní neděli, tedy na 28. listopadu. Šumperský vánoční strom bude letos pocházet přímo z území města, stavět se bude 16. listopadu. Rozsvícen bude rovněž v neděli 28. listopadu v 17:00.