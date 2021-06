Na Horácko se dnes po necelých 100 letech vrátil prezident Masaryk

Bystřice nad Pernštejnem (Žďársko ) - První návštěvu československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Horácku z roku 1928 dnes připomínala historická vyjížďka. Při ní dorazili do několika míst na Vysočině herci, kteří představovali dobové postavy. Nechyběl mezi nimi ani právě prezident Masaryk nebo jeho dcera Alice. ČTK to řekl jeden z organizátorů akce Petr Feld.

Fotogalerie

"Říkali jsme si, že v době po koronaviru by bylo dobré něco pro lidi udělat. Našli jsme v kronice záznam o návštěvě prezidenta na Horácku, tak jsme si řekli, že to zkusíme provizorně zopakovat. Celou akci jsme připravovali asi dva měsíce," uvedl Feld.

Výprava v historických vozidlech nejprve dorazila do Bystřice nad Pernštejnem. Následně se přesunula například do Všechnova, Smrčku nebo na hrad Pernštejn. Na dnešek si naplánovala šest zastávek. "Prezident Masaryk měl program bohatší a zvládl mnohem více míst. Ale my chceme všude zastavit a pozdravit se s lidmi, a ne jen tudy projet," řekl Feld. V Bystřici nad Pernštejnem zástupci města pohostili dnes návštěvu mimo jiné i chlebem se solí. Kromě toho prezidentovi stejně jako v roce 1928 podali nápoj z bezové šťávy.

Ve městě je vítaly desítky až stovky lidí. "Samozřejmě se to nedá srovnávat s tou skutečnou návštěvou z roku 1928. Tehdy byly plné ulice i náměstí. Všichni byli zvědaví a natěšení na prezidenta," uvedl Feld.

Masaryk vyjel před 93 roky ráno ze Židlochovic a se zastávkami v řadě obcí přes Bystřici nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou se vracel později večer do Brna. Podle Felda není jisté, zda v budoucnosti organizátoři akci ještě zopakují. "Samozřejmě by to bylo hezké při 100. výročí návštěvy. Ale my jsme to nechtěli odkládat, protože i dnes stále žije pár pamětníků z Masarykovy návštěvy po Horácku," řekl.