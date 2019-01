Praha - Sněžení na horách v Čechách v nejbližších hodinách neustane. Zejména na severozápadě a severu bude vydatně sněžit do čtvrtečního rána, do té doby tam připadne 20 až 50 centimetrů sněhu. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Jeseníkách a Beskydech by mělo sněžit, jak meteorologové už dříve informovali, do středečního rána a nová sněhová pokrývka by tam měla měřit mezi deseti až 25 centimetry. Vlivem větru se budou ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a závěje.

Upozornění meteorologů před dalším sněžením platí v Čechách pro polohy nad 700 metrů nad mořem. Současně bude foukat silný vítr, který v nárazech může dosáhnout až rychlosti 70 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 kilometrů v hodině. "V důsledku kombinace čerstvého větru a sněhu se budou proto od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje," uvedli meteorologové.

Na Moravě a ve Slezsku by řidiči měli podle nich počítat s možností tvorby sněhových jazyků a závějí do středečního rána, v Čechách a na Českomoravské vrchovině do středečního večera.