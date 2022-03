Na horách je stále i přes metr sněhu, skiareály se zavírat nechystají

Praha - Na horách v Česku je místy stále i přes metr sněhu a díky chladnému počasí jsou lyžařské podmínky dobré. Skiareály se proto zatím ještě většinou zavírat nechystají. Vyplývá to z informací ČTK od provozovatelů středisek. Výjimkou je třeba Vysočina, kde je návštěvnost areálů podprůměrná, a tak zvažují ukončení sezony.

Například do SkiResortu Černá hora-Pec v Krkonoších vyrazilo o víkendu kolem 14.000 lidí. "Lyžuje se na 50 kilometrech sjezdovek, denně je večerní lyžování, Černohorská sáňkařská cesta je otevřená. Ač se to z nížin nezdá, na sjezdovkách je kolem 1,5 metru sněhu a opravdu stojí za to, vyrazit," řekla mluvčí resortu Zina Plchová. I běžecké trasy kolem střediska jsou upravené.

"Podmínky pro lyžování jsou excelentní," řekl dnes ČTK ředitel skiareálu v krkonošské Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák. V sobotu i dnes tam lyžovalo přes 2200 lidí. "To je docela slušná návštěva," dodal. Obdobné množství lidí o víkendu lyžovalo i v nedalekých Pasekách nad Jizerou.

Spokojeny s návštěvností jsou také areály v Jizerských horách. "Máme každý den 3500 lidí kontinuálně po celý týden," uvedl Pavel Bažant ředitel firmy Ski bižu, která provozuje tři největší areály v Jizerských horách - Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov. Příznivá předpověď počasí pro lyžování je podle něj i na příští týden a návštěvnost zřejmě navýší jarní prázdniny.

Také ve Skiresortu Buková hora v Orlických horách, kde je až metr sněhu, pomáhají k růstu návštěvnosti prázdniny. "Díky jarním prázdninám je návštěvnost vyšší, kolem 2000 lidí za víkend," řekl mluvčí areálu Petr Toman. Na horách je chladné počasí a sníh na svazích drží. Toman doufá, že sezona v Bukové hoře potrvá do konce března.

Návštěvnost i podmínky si chválí rovněž střediska na Šumavě. "Podmínky na sjezdové lyžování jsou výborné, o víkendu byla návštěva nadprůměrná. Denně jsme tu měli 1200 až 1300 lyžařů," uvedl za středisko na Zadově Petr Vondraš. Skiareál zatím nerozhodl, kdy sezonu zakončí. Skiareál Lipno také neplánuje přesný termín konce sezony. "Myslíme si, že zájem ze strany lidí stále bude. Spíš se budeme rozhodovat podle počasí a podmínek pro lyžování," řekla za středisko Olga Kneiflová.

Třeba v Pardubickém kraji ale již v únoru skončily sezonu v areálu Peklák a Přívrat na Orlickoústecku, dál se lyžuje například v Hlinsku na Chrudimsku. I lyžařské areály na Vysočině, které jsou ještě v provozu, zvažují ukončení sezony. "Na tuto roční dobu máme nebývale dobré podmínky, ale návštěvnost je podprůměrná. Pokud nám to podmínky dovolí, vydržíme do 19. března, ale pak možná sezonu ukončíme," řekl Karel Klapač za sjezdovku Harusův kopec v Novém Městě na Moravě. "Příští týden ještě zachováme stejný. Ale od pondělí 14. března bychom možná přešli třeba jen na odpolední lyžování," uvedl Jiří Pálka z areálu Fajtův kopec.