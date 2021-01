Na horách bude dál sněžit, na severozápadě Čech hrozí závěje

Praha - Na většině hor v České republice připadne další sníh, od dnešního do čtvrtečního večera by se tam sněhová pokrývka mohla zvýšit zhruba o 15 centimetrů. Na severozápadě Čech zároveň hrozí vysoké nebezpečí tvorby závějí, kvůli kterým mohou být některé silnice nesjízdné. Na dalších místech republiky se mohou dál tvořit při sněžení a silném větru sněhové jazyky. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Při čerstvém větru a sněžení se do čtvrtka budou zejména od vyšších poloh vytvářet sněhové jazyky, v noci na čtvrtek a ve čtvrtek na horách v Čechách i závěje. Na horách na severu a severovýchodě očekáváme místy i přes 15 centimetrů nového sněhu za 12 hodin," uvedli meteorologové.

Se závějemi by podle nich měli počítat lidé zejména v oblasti Karlových Varů, Ostrova, Chomutova, Kadaně, Litvínova, Teplic, Ústí nad Labem, Frýdlantu, Jablonce nad Nisou, Jilemnice, Liberce, Semil, Tanvaldu, Železného Brodu, Trutnova a Vrchlabí. Při cestování by měli sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy, v autech by neměli podle meteorologů ani zapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla.

Sjízdnost mohou zhoršit také sněhové jazyky, které by se podle předpovědi měly tvořit v nadcházejících hodinách v ostatních regionech Česka.

Sněžení provázené větrem a místy ledovkou komplikuje dopravu v zemi od pondělí. Dnes ráno byly ale silnice většinou s opatrností sjízdné, v nižších polohách byl na nich místy sníh rozbředlý po solení. V Libereckém kraji zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny uzavřená silnice první třídy z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska a pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo. V Beskydech platí pro kamiony nad 12 tun zákaz vjezdu na silnici první třídy z Ostravice na Slovensko.