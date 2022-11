Na Holešovské Regatě vystoupí Ewa Farna, Olympic, Jelen nebo Mig 21

Holešov (Kroměřížsko) - Mezi hlavní hvězdy 11. ročníku rodinného a hudebního festivalu Holešovská Regata budou patřit zpěvačka Ewa Farna či kapely Olympic, Jelen nebo Mig 21. Lidé se mohou těšit i na koncert Michala Hrůzy a zpěvačky Lenny. Festival se v zámecké zahradě v Holešově na Kroměřížsku uskuteční 16. a 17. června příštího roku, sdělili ČTK pořadatelé. Letošní desátý ročník přehlídky navštívilo přes 18.000 lidí.

"Jsme rádi, že se nám i pro jedenáctý ročník podařilo získat skvělá hudební jména. Obzvláště mě těší účast Ewy Farne, která bude na Regatě vystupovat poprvé," uvedl Michal Žáček, ředitel pořádající Agentury Velryba.

Sobotní finále bude podle pořadatelů patřit legendární kapele Olympic, která slaví 60 let na hudební scéně. "Viděl jsem teď o víkendu jejich výroční koncert v pražské Lucerně a je to opravdu neuvěřitelná smršť hitů a muzikantské energie. Samozřejmě už teď vymýšlíme na Regatu vychytávky, jak originálně olympikům k jubileu popřeje plný festivalový areál," doplnil Žáček.

Vstupenky na festival jsou v prodeji v síti Ticketportal. Do konce roku si je lze pořídit za zvýhodněnou cenu. "Vstupenky pro děti jsme nezdražovali, už čtvrtým rokem zůstává pro děti od sedmi do 15 let cena stejná. Mladší předškolní děti v doprovodu rodičů mají tradičně vstup zdarma. Ceny dospělých vstupenek se mírně zvýšily, ale i zde se nabízí úspora například formou zakoupení dvoudenní vstupenky. Jsme rodinný festival a je pro nás důležité, aby byl dostupný opravdu pro celou rodinu," uvedla mluvčí festivalu Alena Zámečníková.

Jednodenní vstupenka pro dospělé bude do konce roku k dostání za 490 korun, pro děti od sedmi do 15 let za 250 korun. Dvoudenní permanentka vyjde na 790 korun, děti zaplatí 400 korun. Na sobotní celodenní program je v prodeji ještě speciální rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti, která vyjde v první fázi předprodeje na 1200 korun.

Kromě hudebního programu plánují organizátoři i tradiční přehlídku plavidel, přejezd vodní lávky na bicyklu a další doprovodný program. Informace o programu, cenách vstupenek i předprodejích naleznou zájemci na webových stránkách festivalu a na sociální síti.