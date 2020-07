Na Hodonínsku vznikla největší borůvková farma,sklidí 2,5 t denně

Mutěnice (Hodonínsko) - Kdo si koupí v českých obchodech kanadské borůvky vypěstované v Česku, bude je mít s velkou pravděpodobností z největší české farmy, která loni vznikla mezi Mutěnicemi a Hovorany na Hodonínsku. Firma Farmarket zde obhospodařuje keříčky na 25 hektarech. Prodává nejen ze dvora, ale také v řetězcích či přes stále oblíbenější internetové obchody, řekl ČTK vedoucí farmy Jakub Láčik.

Letos, tedy ve druhém roce sklizně, by mělo na každé rostlině průměrně vyrůst 1,5 kilogramu borůvek. "Plné plodnosti dosahují po pěti letech a každá by měla dát pět kilo. Rostlin máme 105.000 a šest odrůd, abychom pokryli co nejdelší časové období," řekl Láčík. Lidé borůvky najdou v obchodech pod značkou Čerstvě utrženo, což je odbytové družstvo zajišťující prodej ovoce a zeleniny z několika farem.

Sbírat se letos začalo minulý týden a konec sběru se očekává koncem srpna. "Každá odrůda se sbírá zhruba tři týdny a do zralosti nabíhají dva týdny po sobě. Denně se nyní sklízí zhruba 2,5 tuny. "Ze dvora jsme loni prodali 300 kilo denně a někdy jsme to museli krotit, aby nám zbylo pro obchodníky. Letos bude sklizeň vyšší," řekl Láčík.

S odbytem není problém už od začátku. Předsedovi družstva Čerstvě utrženo a zároveň majiteli sadu Adamu Havlíčkovi se zájemci z řad prodejců hlásili sami. "Už loni byl zájem takový, že jsme jej nedokázali plně uspokojit. Nicméně je dobré, že jsme navázali spolupráci s více prodejci, kterým můžeme každý rok poskytovat větší množství až do náběhu plné plodnosti," řekl Láčík.

Ze dvora se loni prodával půlkilogram za 119 korun. V obchodech cena kolísá nejvíc v závislosti na Polsku, které je největším evropským pěstitelem borůvek.

Na rozdíl od dovozového ovoce se zákazník může k hovoranským borůvkám dostat v obchodě už druhý den po utržení, všechny borůvky vyexpedují do čtyř dnů. "Když se však borůvka dobře zchladí, vydrží i měsíc. Po nasbírání jde sklizeň do chladicího auta přímo na farmě a rychle se zchladí na šest stupňů. To je klíčové. Auto jede deset minut do skladu každý den čtyřikrát, kde se plody zchladí nejprve v tzv. rychlozchlazovacím tunelu na čtyři stupně a pak putují do skladu, kde jsou stupně dva. Zde se balí a odesílá zákazníkovi," popsal Láčík.

Rostliny se pěstují v hrůbcích ve speciálním rašelinovém substrátu pod kapkovou závlahou. Dosáhnut co nejlepších pěstitelských podmínek je podle Láčíka, který vystudoval Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, velká alchymie. "I když se tomu věnuji dlouho, stále jsou zákoutí, kterým úplně nerozumím a potřeboval bych si to dostudovat. Ale není na to čas, protože pracuju za tři lidi," řekl Láčík. Klíčové je co nejvíce nasimulovat půdní podmínky lesa, borůvky navíc rostou v kyselé půdě.

Zatím podle něj nejsou velkým problémem škůdci, kteří si o borůvkách ještě "nestihli říct". Léta se na pozemku pěstovala kukuřice. A největšího dosavadního škůdce, špačka, se daří eliminovat pomocí plašiček, které vydávají zvuky dravců a zraněných ptáků.

Na farmě pracuje 45 sběračů, bylo by jich potřeba 60. "Nejlepší pracanti jsou Ukrajinci, ale kvůli koronaviru je s nimi problém. Proto nám agentury nabídly Slováky a Rumuny. Také je tu pár mladých brigádníků z Dubňan a zatím pracují dobře. Hodinová norma se pohybuje podle odrůdy mezi pěti a sedmi kilogramy," řekl Láčík.