Glasgow (Británie) - V kvalifikacích a rozbězích na halovém mistrovství Evropy v Glasgow se už dopoledne z postupu radovali koulař Tomáš Staněk, který hned večer nastoupí do finále, mílař Filip Sasínek a dálkař Radek Juška, které čeká finále až v neděli. Večer se k nim přidaly mílařka Simona Vrzalová a výškařka Michaela Hrubá. Filip Šnejdr je na 800 m v semifinále.

Juška se z jednadvacetičlenné české výpravy ve Skotsku představil jako první. Kvalifikační limit sice nesplnil, ale skok dlouhý 777 cm mu stačil na postup z pátého místa. Český skokan, který před čtyřmi lety v Praze vybojoval halové stříbro, měl letos problémy s trefováním se do odrazu a účast v Glasgow mu zajistil jen jediný podařený skok.

V dnešní kvalifikaci vsadil na jistotu, všechny tři pokusy měl platné. "Největší pozitivum bylo, že jsem ani jednou nepřešlápl. To bylo asi nejhlavnější, protože v poslední době jsem s tím strašně bojoval," pochvaloval si. Osmimetrovou hranici překonali jen řecký mistr Evropy Miltiádis Tentóglu a Ukrajinec Serhij Nykyforov, který loni v Berlíně získal bronz.

Sasínek, který před dvěma lety zaskočil mílařskou elitu v Bělehradě bronzem, v rozběhu na 1500 m prohrál jen s dvojnásobným mistrem Evropy a nejmladším z norského klanu Ingebrigtsenů Jakobem. Sasínek opět předvedl výborný finiš, z posledního místa proklouzl až na třetí v čase 3:42,84 a po diskvalifikaci Belgičana Ismaela Debjaniho postoupil do finále přímo. Jan Friš byl v pomalejším rozběhu až šestý v průměrném čase 3:49,59.

Jakob Ingebrigtsen za pouhých 80 minut vyhrál i rozběh na 3000 metrů. Pořadatelé speciálně kvůli němu změnili časový pořad, v tom původním byla mezi oběma běhy jen půlhodina. Fenomenální Nor tak může zopakovat double z letního ME v Berlíně, neboť finále trojky je v sobotu, zatímco vítěz patnáctistovky bude korunován až v neděli.

Z trojice českých mílařek postoupila do nedělního finále jen Vrzalová, ve svém běhu druhá. Kristiina Mäki i Diana Mezuliáníková byly vyřazeny. Vrzalová přiletěla do Glasgow se čtvrtým nejlepším časem, ale přiznala, že už rozběh ji stál hodně sil. "Nebylo to v pohodě. Budu mít co dělat, abych do neděle zregenerovala. Musela jsem jít na krev, ani trošku jsem si neodpočinula," řekla po postupu.

Po dvou okruzích vyrazila do čela, táhla celé pole a přestože soupeřky na ni v cílové rovince zle dotíraly, druhé postupové místo o setinu za Španělkou Martou Pérezovou v čase 4:08,06 udržela. Mäki skončila ve svém rozběhu šestá za 4:17,19, Mezuliáníková čtvrtá za 4:18,89.

Při absenci trojnásobného halového mistra světa a Evropy Pavla Masláka, který vrchol sezony vynechal pro nemoc, skončily naděje českých čtvrtkařů hned v zárodku. Jan Tesař, který nastupoval s třetím nejlepším časem ze všech účastníků, při strkanici na začátku druhého kola upadl. "Šlápnul jsem tam někomu na patu. Tlačil jsem se tam k mantinelu, abych to nemusel tak obíhat. To mě nějak vykoplo nahoru a svalil jsem se tam jak pytel brambor," řekl smutně po závodě.

Vít Müller se na začátku druhého okruhu nechal zavřít vzadu a v takticky vedeném závodě doběhl poslední v čase 47,69 daleko za svým letošním maximem. Lada Vondrová doběhla na čtyřstovce třetí a čas 53,29 jí k postupu do semifinále nestačil. Výškař Martin Heindl ztroskotal už na 221 centimetrech.

Filip Šnejdr v rozběhu na 800 m postoupil do semifinále o setinu sekundy z druhého místa. Dlouho vedl, v závěru se propadal, ale předklonem na cílové pásce těsně předstihl Thijmena Kuperse z Nizozemska. Lukáš Hodboď nezopakoval překvapivou finálovou účast z loňského letního ME v Berlíně a obsadil v rozběhu až páté místo.

Výškařka Hrubá skákala až do 189 cm vše na první pokus. Na 193 cm neuspěla, ale tuto výšku zdolalo jen šest závodnic, takže česká skokanka se díky čisté předchozí sérii do nedělního finále přece jen podívá. Výškař Martin Heindl ztroskotal už na 221 centimetrech a dvacetiletý tyčkař Matěj Ščerba, objev letošní sezony, zdolal ve svém prvním velkém závodě jen 535 cm.

Pětibojařka Klučinová je po čtyřech disciplínách jedenáctá

Eliška Klučinová je po čtyřech disciplínách pětiboje na jedenáctém místě z dvanácti účastnic. V čele je halová mistryně světa Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová, která ve výšce zdolala 196 cm, čímž vyrovnala rekord šampionátu, a v kouli, své nejslabší disciplíně, poprvé přehodila hranici 13 metrů.

Ani překážky s časem 8,74 sekundy se jí příliš nepovedly. Polepšila si však ve vrhu koulí, kde jí výkon 14,72 metru zařadil na druhé místo za Anouk Vetterovou z Nizozemska.

Muži:

Rozběhy:

400 m: 1. Janežič (Slovin.) 46,88, ...15. Müller 47,69, 21. Tesař (oba ČR) 1:26,29 - nepostoupili do semifinále.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:42,00, 2. Sasínek 3:42,84 - postoupil do finále, ...19. Friš (oba ČR) 3:49,59 - nepostoupil.

Kvalifikace:

Výška: 1. Przbylko (Něm.) 228, ...15. Heindl (ČR) 216 - nepostoupil do finále.

Dálka: 1. Nykyforov (Ukr.) 803, 2. Tentóglu (Řec.) 801, ...5. Juška (ČR) 777 - postoupil do finále.

Koule: 1. Pezer (Bos.) 21,08, ...4. Staněk (ČR) 20,90 - postoupil do finále.

Ženy:

Rozběhy:

400 m: 1. Sprungerová (Švýc.) 52,46, ...18. Vondrová (ČR) 53,29 - nepostoupila do semifinále.