Na hladinu lipenské přehrady se vracejí přívozy

Horní Planá (Českokrumlovsko) - Na hladinu lipenské přehrady se dnes po zimní odstávce vrátil první přívoz. Lodě zahájily pravidelnou dopravu v úseku Horní Planá - Bližší Lhota na Českokrumlovsku. Zimní odstávka na této trase trvala dva a půl měsíce. Ceny za přepravu zůstanou stejné jako v minulé sezoně. V následujících týdnech se na hladinu lipenské nádrže vrátí přívozy i na dalších trasách. Vyplývá to z informací ČTK.

Fotogalerie

Pro Horní Planou je podle starosty Jiřího Hůlky přívoz důležitým dopravním spojem pro místní obyvatele. "Horní Planá je předělená lipenským jezerem na dvě části. Na pravém břehu leží tři její osady, kde žije zhruba 70 obyvatel. Tím, že se převoz vrací na vodu, jim uděláme pojízdný most," uvedl Hůlka. Dodal, že pokud lidé ze tří osad cestují do Horní Plané podél břehu přehrady, musí z českokrumlovského okresu na chvíli vyjet do prachatického. Kvůli koronaviru však od začátku března platí nařízení o omezení pohybu mezi okresy. "Policisté však byli vstřícní, znají místní lidi a ví, že tady nikdo zbytečně nepřejíždí z okresu do okresu," řekl starosta.

Přívozy z Horní Plané budou vyjíždět na vodu každou hodinu, první spoj vyplouvá v 6:15. Cena za osobu zůstává stejná jako loni, 15 korun. Přívozy mezi Horní Planou - Bližší Lhotou v minulé sezoně přepravili 150.000 lidí.

Přívozy ve Frymburku a v Dolní Vltavici se na vodu vrátí na začátku dubna respektive května. Podle provozovatelů se nezmění jízdní řády ani cena jízdného. Frymburský přívoz má opravený plášť dna zhruba za 1,5 milionu korun. "Momentálně nás brzdí počasí, potřebujeme teploty nad deset stupňů, abych mohl trup natřít speciálním ochranným nátěrem a absolvovat technickou kontrolu," uved provozovatel přívozu Antonín Labaj. Cestující za plavbu přívozem mezi Frymburkem a Frýdavou zaplatí stejně jako loni 20 korun.

Ceny se nezmění ani na trase Dolní Vltavice - Kyselov. "Přívozní plavidlo budeme spouštět na vodu koncem dubna, sezonu 2021 zahájíme 1. května, jako každý rok," uvedl majitel přívozu René Wippern.

rek kš