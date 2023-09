Na hašení požárů v Řecku se v českém týmu podílelo téměř 150 lidí

Praha - Na pomoci s hašením rozsáhlých požárů v Řecku se podílelo v českém týmu 148 lidí - 119 hasičů, 14 zdravotnických záchranářů, posádka vrtulníku Black Hawk a také servisní technici a mechanici. Pozemní tým byl na místě od 24. srpna s jedním střídáním tři týdny, letecký tým v Řecku pomáhal s hašením devět dnů. O zásahu dnes na tiskové konferenci informovali zástupci hasičů a záchranářů.

"Typ lesních požárů v Řecku a v České republice je odlišný. Jedná se o jinou skladbu lesa, jiné podmínky. Není to jen otázka teploty, je to zejména otázka větru," řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. "Pro nás je důležité to, že spolupráce, ať už s řeckou stranou nebo s dalšími zahraničními týmy, posouvá i nás v rámci společné přípravy na hašení lesních požárů," uvedl Vlček.

Zdravotníci z pražské záchranné služby se podle Vlčka mezinárodního výjezdu s hasiči zúčastnili poprvé. Ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch řekl, že si váží důvěry, kterou do jeho týmu hasiči vložili.

Čeští hasiči a záchranáři působili na severovýchodě země. Šlo o nejrozsáhlejší požár na území EU od roku 2000, kdy Unie začala tyto údaje sledovat. Podle hasiče Petra Reichensdörfera, který v Řecku sloužil v druhém odřadu, byl požár specifický tím, že se šířil hlavně povrchově. "Požár byl povrchový, takže se šířil rychle. Museli jsme se zkooperovat s řeckými jednotkami ohledně taktiky. My máme taktiku trochu jinak nastavenou, oni ji mají nastavenou spíše obranně," řekl hasič, který běžně působí v pražské holešovické stanici.

Z Řecka hasiči a záchranáři odjeli v pondělí. Situace v oblasti se sice zlepšila už před víkendem, Řecko ale požádalo o setrvání českých jednotek na místě kvůli silným záplavám v jiných částech země, kam se museli urychleně přesunout řečtí hasiči a záchranáři. V oblasti tak čeští hasiči pomáhali s kontrolováním situace a dohašováním skrytých ohnisek.