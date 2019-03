Nor Jakob Ingebrigtsen se stal v osmnácti letech nejmladším halovým mistrem Evropy v atletice, když vyhrál v Glasgow běh na 3000 metrů v čase 7:56,15.

Glasgow - Nikdo z české výpravy dnes postup do finále nevybojoval. Sprinteři Klára Seidlová i Zdeněk Stromšík skončili v semifinále, stejně dopadl Filip Šnejdr v běhu na 800 m. Nor Karsten Warholm vystřídal na halovém čtvrtkařském trůnu Pavla Masláka. Časem 45,05 sekundy dnes ve finále mistrovství Evropy v Glasgow vyrovnal 31 let starý kontinentální rekord Němce Thomase Schönlebeho a dovršil velký večer norské atletiky. O jedno z největších překvapení se postaral Slovák Ján Volko vítězstvím ve finále běhu na 60 metrů v čase 6,60.

Na halovém mistrovství Evropy v Glasgow dnes nikdo z české výpravy postup do finále nevybojoval. Sprinteři Klára Seidlová i Zdeněk Stromšík skončili v semifinále, stejně dopadl Filip Šnejdr v běhu na 800 m. Tyčkařky Romana Maláčová a Amálie Švábíková ztroskotaly v kvalifikaci.

Oba čeští sprinteři postoupili z dopoledních rozběhů. Stromšík byl v tom svém třetí v čase 6,77 a kvalifikoval se přímo. Seidlová doběhla pátá a s časem 7,39 musela do poslední chvíle čekat, jestli se vejde mezi 24 semifinalistek. Práh finále však nepřekročili. Seidlová doběhla v semifinále poslední za 7,41, Stromšík předposlední za 6,78. Přitom časy na úrovni jejich letošních maxim by dveře do finále otvíraly.

Stromšík tak v podobě rozběhu překonal jen první překážku, což mu například loni na halovém mistrovství světa v Birminghamu kvůli svalovému zranění nevyšlo. "Cíl byl přejít do semifinále, což se povedlo z přímého postupového místa, takže já si nemám na co stěžovat," pochvaloval si po rozběhu.

V semifinále doběhl sedmý a těžko skrýval zklamání. Jeho semifinálový výkon byl zhruba o desetinu pomalejší než časy, kterých dosahoval ještě před pár týdny. "Čekal jsem rychlejší čas a chtěl jsem se poprat o postup do finále. Myslím si, že bylo na víc, malinko. Mohl jsem běžet rychleji," litoval. Příčinu ale zatím pojmenovat nedokázal. Nejrychlejším časem 6,61 do finále postoupil Slovák Ján Volko, obhájce stříbra z Bělehradu.

Také Seidlová už letos běžela výrazně rychleji, ale v rozběhu trochu zaostala na startu a to se v nejkratším sprintu těžko dohání. O jejím těsném postupu nakonec rozhodly pouhé dvě setiny. Když proběhla cílem svého rozběhu jako pátá, příliš v postup nevěřila. V semifinále chtěla být rychlejší, ale to se jí nepovedlo. Byla o dvě setiny pomalejší. "Spokojená určitě nejsem, je to můj nejhorší letošní čas," posteskla si.

Jasně nejlepší výkon podala Polka Ewa Swobodová, která šedesátku zvládla za 7,14 a v semifinále ubrala ještě tři setiny. Finálové běhy začnou ve 21:35.

České tyčkařky do nedělního finále nepostoupily. Devatenáctileté Švábíkové nepomohlo ani vyrovnání dva roky starého osobního rekordu 440 cm, o deset centimetrů výš už neuspěla. "Hodnotím to kladně v tom, že po té nepovedené sezoně se mi podařilo aspoň dorovnat ten svůj halový osobák. Jsem ale i nespokojená, protože si myslím, že na těch 450 bylo. Ale to se nedá nic dělat," řekla finalistka loňského ME pod otevřeným nebem.

Maláčová si ke své malé radosti zaskákala ze všech tyčkařek nejvíc. Třikrát se zachránila až na třetí pokus, na 450 se to ještě povedlo, ale výš už to nešlo. V té době řecká olympijská vítězka Ekaterini Stefanídiová teprve začínala a potřebovala na postup jediný skok přes 460 cm.

"Měla jsem obavy už na 410, protože takhle vysoko jsem ještě letos nezačínala. Pak jsem se chytla a věřila jsem si i na těch 460, ale po tolika skocích už mi chyběly síly," komentovala své vystoupení v Glasgow Maláčová.

Šnejdr v semifinále na 800 m ještě do posledního kola vbíhal na třetí postupové pozici, ale pak se propadl na pátou v čase 1:50,72. Běželo se výrazně pomaleji než v pátečním rozběhu, takže rozhodoval finiš a v něm český půlkař nestačil. "Ani nejsem až tak zadýchaný po závodě jako včera (v rozběhu), což je špatně, měl jsem asi zabrat víc. Možná se toho míň bát. Škoda, cítil jsem se dneska hodně dobře," přemítal.

Ve stejné disciplíně žen bude finále překvapivě bez Švýcarky Seliny Büchelové. Vítězka dvou předchozích halových šampionátů doběhla v semifinále o pět setin sekundy až třetí.

Norové sbírali rekordy, Slovák Volko vyhrál sprint

Nor Karsten Warholm vystřídal na halovém čtvrtkařském trůnu Pavla Masláka. Časem 45,05 sekundy dnes ve finále mistrovství Evropy v Glasgow vyrovnal 31 let starý kontinentální rekord Němce Thomase Schönlebeho a dovršil velký večer norské atletiky. O jedno z největších překvapení se postaral Slovák Ján Volko vítězstvím ve finále běhu na 60 metrů v čase 6,60.

Nor Jakob Ingebrigtsen se stal v 18 letech nejmladším halovým mistrem Evropy v atletice, když vyhrál běh na 3000 metrů v čase 7:56,15. V neděli bude usilovat o double ve finále na poloviční trati. Jeho starší bratr Henrik dovršil rodinnou radost třetím místem. Mezi ně se dokázal vklínit jen domácí Chris O'Hare.

Warholm, jehož hlavní disciplínou jsou překážky, hned na svém prvním halovém šampionátu ukázal, že umí i hladkou čtvrtku pod střechou. Vyrazil bez taktizování a od seběhnutí do druhého kola jasně vedl. Druhý doběhl Španěl Óscar Husillos, který se radoval už loni na halovém mistrovství světa v Birminghamu, ale pak byl diskvalifikován pro vyšlápnutí z dráhy. Maslák, který získal tři evropské i světové tituly v hale za sebou, v Glasgow pro nemoc nestartoval.

Také ve stejné disciplíně žen triumfovala překážkářka. Švýcarka Léa Sprungerová k letnímu titulu na překážkách z Berlíně přidala halové zlato v letošním nejlepším světovém čase 51,61. Do cílové rovinky vbíhala s velkým náskokem, Cynthia Bolingová z Belgie měla sice drtivý finiš, ale Švýcarka vítězství o jedinou setinu uhájila.

V běhu na 3000 m šli oba bratři Ingebrigtsenové do čela už po 700 metrech a soupeři se za nimi uctivě seřadili. V polovině trati je na chvíli vystřídal francouzský steeplař Yoann Kowal, ale závěrečné kolo bylo velkým soubojem norských sourozenců. Jakob si doběhl pro zlato, Henrika těsně předstihl O'Hare, ani pád do cíle už Norovi stříbro nezajistil. Rozdíl byl pouhé tři tisíciny sekundy.

Henrik potvrdil, že v cíli do toho dal všechno. "Viděl jsem na obrazovce, jak se za mnou řítí. Skočil jsem a myslím, že jsem tím získal dvě setiny. Snad si zasloužím polovinu Jakobovy medaile. Takže v hlavě mám, že jsem vyhrál bronz a půlku zlata," řekl nejstarší z bratrů, pro něhož je to už třetí halová medaile.

"Myslím, že ostatní z nás měli respekt. Mohli jsme si udělat vlastní závod, ale nebylo to tak jednoduché, bylo tam spousta loktů," řekl vítězný norský mladík a s vyhlídkou na nedělní druhé finále a v narážce na své mládí omluvně dodal: " Už mám šestnáct minut po večerce."

Pro Jakoba to není první zápis do historie, už loni v Berlíně byl nejmladším mistrem Evropy a dokonce dvojnásobným. Teď ve věku 18 let a 163 dnů předstihl německého výškaře Dietmara Mögenburga, který byl při trumfu v roce 1980 o pár dní starší.

Podobný "bratrovražedný" souboj viděli diváci v tyčkařském sektoru v podání polské dvojice, která se přetahovala o vítězství. Obhájce titulu Piotr Lisek skákal až do 585 cm všechno na první pokus, Pawel Wojciechowski měl několikrát problémy, ale pokaždé z nich dokázal vybruslit. Výšku 565 cm zdolal až na třetí pokus. Po prvním nezdaru na 580 cm si další pokusy takticky schoval na 590 a napodruhé uspěl v osobním rekordu.

Slovák Volko, který startuje v české extralize za Olomouc, překvapil už před dvěma lety v Bělehradě stříbrem. Teď zaskočil všechny favority a posunul se na stupeň nejvyšší. "Měl jsem celkem dobrý start, navzdory tomu, že mě bolela noha. Když jsem v předklonu probíhal cílem, tušil jsem, že to bude na stupně vítězů, ale nevěděl jsem, že jsem první," řekl po triumfu.

Lídra letošních tabulek Emreho Zafera Barnese, jamajského rodáka v barvách Turecka, porazil o jedinou setinu. "V úplném konci jsem se s ním srazil. Možná ho to trochu vykolejilo, ale už jsem se mu patřičně omluvil," dodal slovenský vítěz.

Brit Richard Kilty, vítěz dvou předchozích šampionátů, skončil bez medaile čtvrtý. Polka Ewa Swobodová potvrdila roli nejrychlejší Evropanky sezony, od ranních rozběhů všechno vyhrávala a stále zrychlovala až na finálových 7,09.

Italský výškař Giancarlo Tamberi vybojoval své třetí zlato, ale první od roku 2016, kdy si zlomil nohu a málem ukončil kariéru. "Věděl jsem, že se jednou vrátím a tohle je teprve začátek. Cílem je olympiáda v Tokiu," řekl Tamberi. Halu v Glasgow si získal už při nástupu na plochu, kam přišel v kiltu, a diváci každý jeho pokus provázeli bouřlivým potleskem. Jako jediný zdolal 232 centimetrů, čímž vyrovnal své letošní evropské maximum.

Zraněný Sýkora je po prvním dnu sedmiboje desátý, vede Duckworth

Český reprezentant Jiří Sýkora se podobně jako jeho vícebojařská kolegyně Eliška Klučinová potýká na halovém mistrovství Evropy se zraněním. Po prvním dnu sedmiboje, kdy ho zejména ve výšce omezovaly problémy se zády, je desátý. Při neúčasti obhájce titulu Kévina Mayera z Francie vede domácí Tim Duckworth.

Sýkora si při posledním tyčkařském tréninku poranil záda v bederní oblasti. "Za poslední týden jsem toho do sebe nacpal víc než za celý život. Lepšilo se to, dneska ráno jsem byl pozitivní. Myslel jsem si, že to půjde," prohlásil.

Úvod sedmiboje naznačoval, že by mohl odzávodit. Na úvodních překážkách byl sedmý v čase 7,08. V dálce se necítil komfortně, ale zapsal si 736 cm hned v první sérii, další dva pokusy byly neplatné. Ve vrhu koulí si zlepšil o tři centimetry osobní rekord výkonem 15,09 a vrátil se z devátého na sedmé místo.

Ve výšce ale vinou zranění výrazně ztratil. Skočil jen základ 192 centimetrů, další postupnou výšku 195 vynechal a na 198 neuspěl. "Na výšce to prohnutí bylo prostě limitující," posteskl si. Propadl se na předposlední místo z vícebojařů, kteří ještě pokračují v soutěži, a nad jeho dalším účinkováním visí otazník. "Teď jsem ztratil jak blázen. Nevím, zkusím s tím něco vymyslet, snad to aspoň půjde," dodal skleslý svěřenec Jaroslava Báby.

Duckworth se dostal do vedení po dálce. Po kouli se propadl na třetí místo, protože jako jediný ze startovního pole nepřekonal ani třináctimetrovou hranici, ale 213 centimetrů ve výšce ho vrátilo do čela.

Nasbíral 3533 bodů a vybudoval si náskok 58 bodů před Švédem Fredrikem Samuelssonem. Průběžně třetí Jorge Ureňa ze Španělska na něj ztrácí 90 bodů. Sýkora má zatím na kontě 3280 bodů.

Sedmiboj vyvrcholí v neděli překážkami, skokem o tyči a kilometrem.

Výsledky halového ME v atletice v Glasgow

Muži:

60 m: 1. Volko (SR) 6,60, 2. Barnes (Tur.) 6,61, 3. Van Gool (Niz.) 6,62.

400 m: 1. Warholm (Nor.) 45,05 - vyrovnaný evropský rekord), 2. Husillos (Šp.) 45,66, 3. Van Diepen (Niz.) 46,13.

3000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 7:56,15, 2. O'Hare (Brit.) 7:57,19, 3. H. Ingebrigtsen (Nor.) 7:57,19.

Výška: 1. Tamberi (It.) 232, 2. Baniótis (Řec.) a Procenko (Ukr.) oba 226.

Tyč: 1. Wojciechowski 590, 2. Lisek (oba Pol.) 585, 3. Svärd Jacobsson (Švéd.) 575.

Sedmiboj (po 4 discplínách): 1. Duckworth (Brit.) 3533 (60 m: 6,85 - dálka: 779 - koule: 12,97- výška: 213), 2. Samuelsson (Švéd.) 3475 (7,06 - 766 - 14,69 - 207) , 3. Ureňa (Šp.) 3443 (6,96 - 739 - 14,68 - 207), ...10. Sýkora (ČR) 3280 (7,08 - 736 - 15,09 - 192).

Ženy:

60 m: 1. Swobodová (Pol.) 7,09, 2. Schippersová (Niz.) 7,14, 3. Philipová (Brit.) 7,15.

400 m: 1. Sprungerová (Švýc.) 51,61, 2. Bolingová Mbongová (Belg.) 51,62, 3. De Witteová (Niz.) 52,34.