Tenisové US Open - ilustrační foto. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Ke zvažované změně o snížení počtu nasazených tenistů na grandslamech na polovinu od příštího roku nedojde. Největší turnaje Australian Open, French Open, Wimbledon i US Open budou mít nadále nasazených 32 hráčů a hráček ve dvouhře. Rozhodla o tom Rada pro grandslamy v New Yorku.

Loni v listopadu rada zveřejnila návrh, aby od roku 2019 bylo nasazených vždy jen 16 tenistů. Důvodem byla snaha o více atraktivních zápasů už od úvodních kol, protože nejlepší hráči by mnohem dříve narazili na silnější soupeře.

Změna pravidla však schválena nebyla. "Pečlivě jsme celý rok analyzovali grandslamové zápasy a na základě zpětné vazby zejména od hráčů a televizních stanic jsme se rozhodli, že není závažný důvod to měnit," uvedla rada v prohlášení.