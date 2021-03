Na gólmana Rangers musíme vyzrát v odvetě, řekl Provod

Praha - Fotbalista Slavie Lukáš Provod po domácím úvodním osmifinále Evropské ligy s Glasgow Rangers litoval neproměněné šance spoluhráče Lukáše Masopusta, jehož hlavičku v 90. minutě skvěle chytil brankář Allan McGregor. Zápas skončil remízou 1:1 a záložník Pražanů ji považoval za spravedlivou.

Střídající Masopust dobře zakončoval hlavou po rohovém kopu k tyči, ale devětatřicetiletý McGregor předvedl zákrok zápasu. "Byla to velká škoda. Maso výborně vyskočil a zakončoval nejlíp, jak mohl. Udeřil do toho dobře, šlo to do brány. Musím pochválit gólmana Rangers, protože to, co předvedl, bylo neuvěřitelné. Byl fakt hodně rychle dole, takže klobouk dolů před ním. Budeme na něj muset vyzrát v odvetném zápase," řekl Provod v nahrávce pro média od klubu.

Pražany poslal do vedení v sedmé minutě Nicolae Stanciu, v 36. minutě srovnal Filip Helander. Provoda mrzelo, že jeho tým v prvním poločase, v němž byl aktivnější, nevytěžil víc. "Situací jsme měli hodně. Měli jsme víc střílet spíš než nahrávat. Šancí bylo hodně a je škoda, že tam nespadl druhý gól," uvedl Provod.

"Remíza ale asi nakonec spravedlivá je. Byli jsme lepší v prvním poločase, Rangers v druhé půli nebyli lepší, ale zápas se hodně vyrovnal. Měli svoje šance a závary, takže to je asi spravedlivý výsledek. Musíme si to do příštího týdne rozebrat, hlavně ty situace, ve kterých jsme byli horší. A jet tam vyhrát," prohlásil čtyřiadvacetiletý český reprezentant.

Odveta proti skotským mistrům, která je na programu za týden, bude podle Provoda kvůli stavu trávníku na Ibrox Stadium těžší. "Jak jsem viděl poslední zápas Evropské ligy, tak jejich hřiště není úplně v top formě. Takže o to to bude náročnější a soubojovější. Připravíme se ale na to. Pro nás jsou tyhle zápasy za odměnu, musíme bojovat jeden za druhého a postoupit dál," dodal plzeňský odchovanec a někdejší hráč Českých Budějovic nebo Sokolova.