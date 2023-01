Na Frýdlantsku a severu Moravy bude v noci silný vítr, varují meteorologové

Praha - Od dnešního večera do nedělního odpoledne hrozí na severu Moravy a ve Slezsku silný vítr. V nárazech může foukat rychlostí přes 65 kilometrů v hodině. V Čechách platí stejné varování pro Frýdlantsko. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by podle něj měli dbát zvýšené opatrnosti a neměli by se vydávat na horské túry.

Varování před silným jižním až jihozápadním větrem platí pro Frýdlantsko od dnešních 18:00 do nedělních 09:00. Na sever Moravy vítr dorazí později, výstraha pro tuto oblast má platnost od dnešních 21:00 do nedělních 15:00 a týká se většiny Moravskoslezského kraje a Jesenicka.

V nárazech může foukat rychlost přes 65 kilometrů v hodině. Vítr tak může lámat větve či vyvracet stromy, případně způsobit drobné škody na budovách. Meteorologové proto radí zajistit okna i dveře a upevnit volně uložené předměty. Lidem také doporučují dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení aut. Na horách by turisté a lyžaři měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.