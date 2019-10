Na Forum 2000 dorazí i bývalý polský prezident Walesa

Praha - Mezi řečníky na mezinárodní konferenci Forum 2000, která začne v neděli v Praze, bude i zakladatel polských nekomunistických odborů Solidarita a pozdější prezident Lech Walesa. ČTK o tom informoval mluvčí konference Pavel Kučera. Už dříve organizátoři oznámili, že na konferenci dorazí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. nebo český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Vystoupení Walesy na Foru 2000 bude symbolické, protože Solidarita sehrála významnou roli při pádu komunistického režimu v Polsku před 30 lety. K pádu železné opony a vytvoření demokratických režimů ve střední Evropě se vztahuje i celá letošní konference, která má podtitul Jak obnovit naděje roku 1989 (Recovering the Promise of 1989).

Už dříve organizátoři oznámili, že dalšími hosty konference budou například Čaputová, konstantinopolský patriarcha, nositelka Nobelovy ceny za mír z roku 2011 Tavakkul Karmánová, bývalý místopředseda izraelské vlády Natan Ščaranskij či australský politolog John Keane. Zdravice pošlou také hongkongský aktivista Joshua Wong, americký spisovatel a politolog Francis Fukuyama nebo bývalý jihoafrický prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Frederik Willem de Klerk.

Z českých představitelů přislíbili účast mimo jiné Petříček, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nebo europoslanec a někdejší disident Alexandr Vondra (ODS). Zúčastní se i zástupkyně české odnože studentského hnutí Fridays for Future Lucie Smolková.

Titul letošního ročníku Fora 2000, které se koná 13. až 15. října v Praze na Žofíně a dalších místech, odkazuje k vlně odporu vůči autoritářským režimům v roce 1989. Debaty by se měly soustředit na to, v čem lidi svoboda zklamala a co s ní lze naopak lehce ztratit.

Forum 2000 otevře v neděli večer tradiční slavnostní zahájení v Pražské křižovatce. Hlavní diskusní program se uskuteční v pondělí a v úterý na Žofíně, debaty se ale plánují i na ambasádách nebo v zahraničních kulturních institutech. Souběžně s konferencí se koná doprovodný týdenní program Festival demokracie, v jehož rámci se uskuteční v několika českých městech přednášky, koncerty nebo výstavy.

U zrodu konference Forum 2000 stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Jejich záměrem bylo poskytnout prostor osobnostem z nejrůznějších oborů k analýze výzev nového tisíciletí. Loni v říjnu se v Praze debatovalo o aktuálních hrozbách pro svobodu, o vlivu informačních technologií na demokracii nebo o roli Číny v současném světě.