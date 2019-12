Na Fischerovou myslí s láskou Kubišová, Kačer, Potměšil i Strach

Praha - Zesnulá herečka a občanská aktivistka Táňa Fischerová byla podle zpěvačky Marty Kubišové neobyčejně statečná žena, která svůj nelehký osud nesla s velkou noblesou. Na Fischerovou, která zemřela dnes ve věku 72 let, Kubišová vzpomíná s láskou, stejně jako její dlouholetý spolupracovník, režisér a herec Jan Kačer. Fischerovou obdivovali i další její profesní kolegové, herec Jan Potměšil a režisér Jiří Strach.

"Je to veliká ztráta. Byla to úžasná ženská, která měla až biblický osud se svým synem. Srovnávala se s tím úžasně," řekla Kubišová ČTK. Fischerová se celý život starala sama o svého postiženého syna, péče o něj se pro ni stala jedním z impulsů jejího zájmu o nemocné a potřebné.

"Táňu Fischerovou jsem měl moc rád. Měl jsem to štěstí, že jsme se potkávali i na jevišti, především v Lyře Pragensis, při charitativní práci i v soukromí. Obdivoval jsem její sílu, odvahu, citlivost a zároveň noblesu. V mém srdci žije dál," sdělil dnes ČTK herec Jan Potměšil.

Kubišová spolu s Fischerovou a Kačerem léta moderovali charitativní adventní koncerty vysílané v televizi. Kubišová dnes uvedla, že ji zpráva o Fischerové skonu překvapila. "Vím, že byla mladší než já. Bylo jí jen 72 let.... nemůže mi to stále nějak dojít..." uvedla.

Na filmovém plátně se Fischerová v posledních dvou dekádách už moc neobjevovala, jedním z posledních filmů byl titul Operace Silver A režiséra Jiřího Stracha. "Velmi mi tehdy pomohla, protože jedna významná česká herečka to odmítla, že to je malá role. Táňa byla taková frajerka, že mi tam šla pomoci," řekl Strach ČTK.

"To je rozměr lidského charismatu, pokud je člověk velký a hluboký a s pánem bohem obdařenou duší, tak Vám stačí dvě vteřiny a hned vidíte, že je takto vybaven. Proto nepotřebovala hlavní role na to, aby se proslavila, nepotřebovala jich deset, jen pár menších, abychom si ji všichni takhle krásně pamatovali," uvedl. S Fischerovou podle něj svět ztrácí klidnou, rozumnou, moudrou bytost a duši.

Kačer s Fischerovou mluvil ještě minulý týden. "V pátek mi volala, usmívala se a říkala mi, že se se mnou loučí," řekl dnes ČTK Kačer. Podle něj si na svůj zdravotní stav nikdy nestěžovala. "Odcházela s takovým něžným úsměvem. Já jsem se jí ptal, co tady bez ní budeme dělat. Ona mi na to odpověděla, že jsem se zbláznil, že tady bude všechno hezké," uvedl režisér.

Bavit se s Fischerovou o smutných věcech se prý ani nedalo. "Já na ni nikdy nezapomenu a chtěl bych, aby na ni lidé vzpomínali s úsměvem," dodal Kačer.

Na sociálních sítích reflektovalo smrt Fischerové i ministerstvo kultury. "S lítostí jsme přijali zprávu, že zemřela česká herečka, aktivistka a politička Táňa Fischerová. Žena, která vždy pomáhala potřebným," uvedl úřad.

ČTK to potvrdila ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová. Fischerová se vedle herectví řadu let věnovala také charitě a politické činnosti. Působila v nadacích a občanských sdruženích, v letech 2002 až 2006 byla poslankyní a v roce 2013 kandidovala jako nezávislá v prezidentských volbách.

Na filmovém plátně se poprvé objevila pod režijním vedením Vladimíra Čecha v československém dramatu Kohout plaší smrt v roce 1961. Hrála také například ve filmech Hotel pro cizince (1966), Lev s bílou hřívou (1986) nebo Svědek umírajícího času (1989). Po roce 1989 se objevila například v seriálu Konec velkých prázdnin (1994).

Fischerová se narodila v Praze, jejím otcem byl divadelní režisér Jan Fischer, který byl za války vězněn v Terezíně a Osvětimi. Studovala herectví na Janáčkově akademii múzických umění, školu ale nedokončila. Během své herecké kariéry působila v Činoherním klubu, ze kterého ale musela v roce 1973 odejít.

Čtyři roky odehrála v Divadle Jiřího Wolkera, odkud odešla po narození syna Kryštofa. Musela se vyrovnat s jeho postižením a profesi přizpůsobit rodině. Stálé angažmá už nevzala. Hostovala v různých divadlech, dělala s Evaldem Schormem a s Janem Kačerem.

V roce 2002 byla jako nezávislá na kandidátce Unie svobody-DEU zvolena do Poslanecké sněmovny a do roku 2006 působila ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu či stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS. V roce 2006 kandidovala na Praze 2 do Senátu, postoupila do druhého kola. I další pokus o návrat do Sněmovny byl neúspěšný.

"Paní Táňa svým zjevem, hlasem, modulací hlasu a takovou průzračností svého myšlení, ona byla něco jako svatá žena. A víte, že jsme jí to věřili? Tak jsme ji za to měli rádi," řekl ČTK bývalý disident, český premiér a předseda Senátu Petr Pithart. Kandidatura Fischerové na funkci prezidentky byla podle Pitharta oběť, kterou podstoupila. "Je to tak, že tím možná dodávala odvahy těm (ženám), které to zkusí po ní a budou úspěšné, a řekl bych, že už je nejvyšší čas. Ona razila cestu a dodávala odvahy těm po ní," dodal.

Ombudsmanka a bývalá mluvčí Charty 77 Anna Šabatová ČTK řekla, že Fischerová byla vzácná žena. "Oceňovala jsem především její občanské a politické angažmá, uměřené v projevu, ale odvážné, moudré a vizionářské svým obsahem. Bude nám chybět," uvedla Šabatová.

V posledních letech se Fischerová věnovala charitativní činnosti, byla i vyhledávanou recitátorkou a moderátorkou nejen charitativních akcí. Po Šabatové se v roce 2013 stala předsedkyní Českého helsinského výboru, byla ve vedení Národní rady osob se zdravotním postižením, členkou organizace Amnesty International nebo správní rady Nadace Vize 97. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderovala televizní Adventní koncerty.

Velkou láskou Táni Fischerové byla poezie. Léta se o ní dělila s návštěvníky Violy a Lyry Pragensis. Její melodický hlas jakoby stvořený pro lyrické verše zněl často i z rozhlasu. Je autorkou několika knih.