Helsinky - Na finské hranici s Ruskem se před půlnocí tvořily fronty. Finsko ode dneška zakázalo vstup na své území Rusům s turistickým vízem či tranzitujícím do dalších zemí, napsala agentura AP. Kontroly na hranici s Ruskem zpřísnilo i Norsko, které je další vstupní zemí z Ruska do schengenského prostoru.

Podle finské veřejnoprávní televize Yle před půlnocí stála na ruské straně u hraničního přechodu Vaalimaa, který patří k těm nejrušnějším na hranici s Ruskem, fronta zhruba stovky vozidel. Krátce po půlnoci finští policisté ještě umožnili překročit hranici několika vozům a jednomu cyklistovi.

Ve čtvrtek finská vláda rozhodla, že zakáže příjezd ruských občanů s turistickými vízy nebo těch, kteří přes Finsko pouze projíždějí do dalších zemích schengenského prostoru. Do země se ale dostanou Rusové s pracovním, studijním či humanitárním vízem nebo ti, kteří jedou navštívit svou rodinu.

Provoz na hranici s Ruskem výrazně vzrostl poté, co ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Tento týden ale počty začaly klesat. Například ve středu do Finska přijelo 4300 lidí z Ruska, den předtím to bylo 6500 lidí. Podle některých médií pokles souvisí s umístěním armádních stanovišť na ruské straně hranice.

Finsko bylo pro ruské turisty jednou z posledních zemí pro vstup do schengenského prostoru. Již dříve své hranice pro ruské občany uzavřely pobaltské státy či Polsko. Přísnější kontrolu na hranici s Ruskem ohlásilo Norsko, které je rovněž součástí schengenského prostoru. Norsko má na severu zhruba 200 kilometrů dlouhou hranici s Ruskem, na které je jediný přechod. "Pokud to bude nutné, rychle uzavřeme hranici," uvedla norská ministryně spravedlnosti Emilie Engerová Mehlová. Norsko již v květnu zpřísnilo podmínky pro vydávání víz Rusům.

Finská pohraniční stráž tento týden vyzvala k postavení plotu na hranici s Ruskem. Náčelník stráže Pasi Kostamovaara tisku řekl, že by bariéra měla pokrýt deset až 20 procent hranice, která je dlouhá zhruba 1300 kilometrů. Náklady na výstavbu plotu odhadl na několik stovek milionů eur. Bariéra by mohla vzniknout během dvou nebo tří let, pokud to schválí vláda. Podle Kostamovaary však nelegální překročení zelené hranice zatím nejsou "rozšířeným fenoménem".